Rodrigo de Paul mostró algunos de los elementos que lo acompañan en sus actividades diarias y sorprendió al revelar hábitos que adoptó en los últimos años. En ese contexto, Tini Stoessel apareció como una figura clave detrás de varios cambios que fueron ganando espacio en la organización de sus jornadas y en ciertos cuidados personales. La situación también dejó al descubierto pequeñas dinámicas de convivencia que forman parte de la vida cotidiana de la pareja.

Rodrigo De Paul reveló algunos de los productos infaltables de su rutina de cuidado

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel protagonizaron una producción especial para Vogue Latinoamérica en la que no solo posaron. Durante la entrevista, ambos participaron de una de las dinámicas más populares del medio: abrir sus bolsos frente a cámara y revelar los objetos que los acompañan en su rutina diaria. Entre perfumes, accesorios y artículos de uso cotidiano, una de las confesiones que más llamó la atención estuvo relacionada con el cuidado personal del futbolista, quien contó que adoptó una rutina de skin care inspirada por la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Durante el recorrido por sus pertenencias, la artista explicó que suele alternar distintos bolsos según las actividades que tenga programadas. En ellos combina elementos indispensables para los viajes con productos que utiliza en el día a día. Entre los objetos que mostró aparecieron perfumes, artículos de cuidado personal y una cámara analógica con la que documenta algunos momentos de sus recorridos junto al deportista. Con humor, también reveló que muchas veces se maquilla mientras viajan en auto.

Por su parte, Rodrigo De Paul explicó que suele armar su bolso principalmente para asistir al club, aunque reconoció que también incorpora algunas costumbres vinculadas a los viajes. En ese contexto, hizo referencia a las dificultades de conducir mientras Tini Stoessel se maquilla y comentó entre risas: “Donde agarro un pozo, ella termina con el labial por acá”. Además, mostró algunos elementos que lleva consigo para aprovechar los tiempos muertos y aseguró: “Lo uso en momentos muy aburridos en el vestuario, en un ratito que tengo”.

Fue justamente mientras exhibía los productos que guarda en su bolso cuando el mediocampista reveló uno de los hábitos que sumó a su rutina diaria gracias a la artista. Según contó, desde hace un tiempo sigue una serie de pasos para el cuidado de la piel antes de acostarse y buena parte de ese proceso tiene relación directa con las recomendaciones que recibe de la actriz.

La rutina facial que Rodrigo De Paul incorporó por recomendación de Tini Stoessel

El primer paso de ese ritual nocturno es la limpieza facial. Al mostrar uno de los productos que utiliza habitualmente, Rodrigo De Paul destacó los beneficios que observa en su piel y explicó que se trata de una práctica que incorporó por insistencia de su pareja. “Este es un jabón muy bueno, te deja la piel muy suave. Lo recomiendo siempre a la noche antes de dormir. Es algo con lo que ella me insiste mucho”, comentó. La observación dejó en evidencia la influencia que tuvo Tini Stoessel en la incorporación de este hábito dentro de su rutina cotidiana.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A medida que avanzó la conversación, el futbolista del Inter de Miami explicó que el tratamiento incluye varios pasos consecutivos y reconoció que necesita cierta ayuda para no confundirse en el orden de aplicación. “Vos me lo pusiste en fila. Entonces, yo sé que empiezo acá y termino acá”, afirmó entre risas al referirse a la organización. La cantante aprovechó el momento para contar que su propia rutina suele ser más extensa y señaló con humor: “El proceso, él lo va modificando y muchas veces se olvida el proceso”.

Dentro de esa secuencia, Rodrigo De Paul detalló que uno de los productos que utiliza está destinado al contorno de ojos. Se trata de una crema específica para las patas de gallo y las líneas de expresión que pueden aparecer alrededor de la mirada. Según explicó, ese producto forma parte de la estructura que Tini Stoessel le enseñó a seguir y se aplica después de la limpieza facial. La zona ocular ocupa un lugar importante dentro del cuidado diario debido a la sensibilidad de la piel en ese sector, por lo que se convirtió en un paso fijo dentro de su rutina.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El cierre del tratamiento llega con las cremas elaboradas con baba de caracol, utilizado en la cosmética coreana por sus propiedades hidratantes y regeneradoras. Rodrigo De Paul contó que este producto se convirtió en el último paso antes de dormir y reconoció que llegó a su vida gracias a las recomendaciones de Tini Stoessel. Además, admitió que le cuesta mantener la misma constancia cuando ella se encuentra de viaje: “Cuando ella se va de viaje, se va a un show, se va a algo, yo me caigo con la piel; después ella viene y yo vuelvo arriba”.

VDV