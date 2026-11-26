Durante los preparativos de su casamiento, Tini Stoessel se tomó un momento para brindar una nota exclusiva a una reconocida revista en la que habló de las charlas con su psicóloga y reflexionó sobre los vínculos y la importancia de dejar atrás ciertos lugares de pertenencia.

En medio de una disputa familiar, Tini Stoessel reflexionó sobre los vínculos y su presente

En plena cuenta regresiva para su boda con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel brindó una entrevista a Vogue Latinoamérica en la que compartió profundas reflexiones sobre su presente personal, los vínculos y los procesos internos que atraviesa. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas, especialmente por el contexto familiar que atraviesa la cantante junto a sus padres y su hermano Francisco.

Durante la conversación, Tini Stoessel habló espontáneamente sobre el concepto de pertenencia y reveló que es un tema que trabajó en profundidad junto a su psicóloga. Según relató la entrevistadora, Tini Stoessel le contó que había conversado mucho en terapia sobre ciertos patrones que repetía sin darse cuenta y sobre aquellos lugares a los que regresaba por costumbre.

Tini Stoessel

En ese sentido, reflexionó acerca de lo difícil que puede resultar modificar determinadas conductas, incluso cuando una persona logra identificar aquello que necesita cambiar. Una mirada que compartió a partir de su propia experiencia y que dejó una de las frases más significativas de la entrevista. “Por más malo que haya sido algo, fue un lugar de pertenencia para vos ese. Entonces tu cabeza no logra distinguir si es malo o bueno, simplemente vuelve a un lugar donde sobrevivió”, expresó Tini Stoessel con total sinceridad.

Tini Stoessel

Tini Stoessel reveló quiénes forman parte de su vida diaria

A lo largo de la entrevista, Tini Stoessel también hizo referencia a su presente y a las personas que hoy forman parte de su círculo más cercano. En ese recorrido, destacó la importancia de sus amigas y del grupo de amigos que comparte con Rodrigo de Paul, con quienes disfruta de encuentros y momentos de intimidad.

“Somos un grupo de amigos gigante”, aseguró al recordar las reuniones de Año Nuevo, entre risas, conversaciones interminables y momentos compartidos. Finalmente, Tini Stoessel volvió sobre la idea de pertenencia y la necesidad de comprender que algunos espacios, aunque hayan sido importantes en determinado momento de la vida, también pueden dejar de ser saludables o necesarios.

Tini Stoessel

“El ser humano necesita pertenecer […] y soltar ciertos lugares de pertenencia”, concluyó. De esta manera, Tini Stoessel reveló las charlas con su psicóloga y habló de la importancia de reconocer cuándo es necesario tomar distancia de determinados lugares para avanzar. Sus palabras llamaron la atención en medio del delicado momento que atraviesa con su familia, con quien se encuentra distanciada y enfrentada por intereses económicos.