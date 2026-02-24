El refugio de Juliana Awada en medio de los rumores de romance con el rey Felipe

Entre rumores y un sorpresivo foco mediático sobre su vida personal, Juliana Awada eligió el silencio como forma de respuesta. Lejos de salir a desmentir o confirmar, la exprimera dama se refugió en un escenario que combina lujo, naturaleza y estética: el Caribe. Allí, rodeada de mar turquesa y una atmósfera sofisticada, encontró un espacio propio en medio del revuelo que la vinculara amorosamente con el rey Felipe VI, información brindada por Intrusos (América), el lunes 23 de febrero y que revolucionó las noticias del corazón.

Juliana Awada y su refugio en el Caribe

Juliana Awada fue invitada por la diseñadora colombiana Johanna Ortiz a la presentación de su nueva colección, realizada a bordo del yate Ilma, de The Ritz-Carlton Yacht Collection. El evento se desarrolló en el Caribe y convocó a clientas, referentes de moda y prensa internacional. La propuesta incluyó un desfile en cubierta, activaciones en distintos espacios del barco y una boutique con piezas de edición limitada. La colección presentó estampas tropicales, siluetas fluidas y una fuerte impronta latinoamericana.

Juliana Awada junto a otras invitadas en el evento de Johanna Ortiz a bordo del yate Ilma.

Durante su estadía, Awada vistió distintos looks de la firma, en línea con el dress code del evento. Eligió vestidos largos con estampas en verde y blanco, accesorios de fibras naturales y sandalias planas. Su presencia respondió a un vínculo previo con la marca, que suele elegirla como referente regional. Además, Johanna Ortiz compartió imágenes del viaje en sus redes, donde se la vio junto a otras invitadas.

El yate Ilma, escenario del exclusivo evento en el Caribe.

El evento incluyó también propuestas gastronómicas diseñadas especialmente para la ocasión y actividades a bordo vinculadas al universo de la marca. Hubo cócteles con ingredientes botánicos, espacios intervenidos con textiles de la colección y presentaciones privadas para invitadas. La experiencia continuará en otras rutas del yate, que recorrerá el Caribe y luego el Mediterráneo. Este formato busca posicionar a la marca en un segmento de lujo experiencial. En ese contexto, Awada formó parte de una estrategia que combina visibilidad, branding y lifestyle.

Juliana Awada, exposición y perfil bajo

En paralelo, su nombre se mantuvo en agenda luego que en Intrusos la vincularan amorosamente con el rey de España. Las versiones surgieron en medio de otras especulaciones sobre la vida personal de Mauricio Macri tras su separación. Hasta el momento, Awada no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Tampoco hubo confirmaciones oficiales desde el entorno del monarca, aun así, la información circuló y generó repercusión.

Frente a este escenario, Awada mantuvo su comportamiento habitual frente a la exposición mediática. Evitó responder a la prensa y continuó con sus actividades personales y profesionales. Su estrategia pública se apoya en apariciones puntuales y en el uso de redes sociales como canal principal. Allí comparte viajes, proyectos y contenidos vinculados a su marca, de este modo, sostiene un perfil controlado y selectivo.

Juliana Awada apostó a looks en tonos verdes y estética tropical.

En este contexto, su participación en el evento en el Caribe funcionó como su única aparición pública relevante en los últimos días. Sin hacer referencia a los rumores, mantuvo el foco en su itinerario vinculado a la moda. La combinación entre exposición internacional y silencio mediático marcó su posicionamiento. Así, Juliana Awada volvió a instalarse en agenda sin necesidad de declaraciones.