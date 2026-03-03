Revelan detalles del refugio de soltero de Alberto II y el contrato que tendría con Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto son de las parejas más observadas por las redes sociales y medios de comunicación expertos en realeza. Si bien su historia de amor apuntó contra todo pronóstico, muchos aseguran que existe una distancia entre ambos que se ve en sus apariciones públicas. En medio de polémicas de la realeza internacional, el antiguo ministro de finanzas del Principado, y allegado muy cercano a los príncipes, publicó un libro bomba sobre los Grimaldi, donde contó los detalles íntimos del refugio de soltero y contrato que la pareja tendría.

Un allegado de los príncipes de Mónaco revelan la dura relación que llevan: desde apartamento de soltero hasta contrato prematrimonial

Claude Palmero, el antiguo ministro de finanzas del Principado, fue protagonista de un escándalo con la Casa Real de Mónaco, tras haber sido despedido en el 2023. Con una relación mal terminada, el exfuncionario dio una entrevista con la revista belga Soir mag, con motivo de la publicación de su libro Monaco Interdit, donde apunta contra la relación romántica de Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto. Allí, expone algunos de los detalles más duros de la relación, como el contrato matrimonial que tienen o el documento que hizo firmar a una mujer que amenazaba con difundir imágenes comprometedoras del príncipe de Mónaco.

Tanto en la entrevista como en su libro, Palmero confirma haber redactado su contrato prematrimonial que obligaría a la princesa a darle un heredero y a no divorciarse hasta llevar como mínimo diez años casados. Además, expuso que en 2012, una año después de la boda de Alberto y Charlène. gestionó el alquiler de un apartamento de soltero para el príncipe de Mónaco, donde podía refugiarse lejos de las miradas. "La pareja principesca da la impresión de ser una unión sólida, pero su vida real desmiente esta versión. ¡Estamos muy lejos de la familia modelo que posa en las galas con jerseys navideños delante de un bonito árbol en Courchevel!", escribió en su libro.

El escándalo con los hijos extramatrimoniales del príncipe Alberto II de Mónaco

Las infidelidades del príncipe Alberto II y sus relaciones extramatrimoniales son una de las polémicas que aún lo siguen en la actualidad. Según confirmaron varios medios de comunicación especialistas, el monarca de Mónaco tiene dos hijos reconocidos nacidos fuera del matrimonio: Jazmín Grace Grimaldi y Alexandre Grimaldi. Aunque forman parte de su vida personal, no tienen derechos de sucesión al trono y esta situación sigue siendo un escándalo para la mediatización y las redes sociales, quienes apuntan contra el príncipe.

En este contexto tenso, Claude Palmero, el antiguo ministro de finanzas, expuso algunos de los secretos de los Grimaldi, apuntando contra la relación que los príncipes de Mónaco muestran en el ámbito público es muy diferente al que se vive en privado. Es así como reveló detalles del refugio de soltero de Alberto II y el contrato que tendría con Charlene de Mónaco, que incrementa a los escándalos que ambos ya tienen en relación a su historia de amor y cómo se fue desarrollando.

