Precupación por Lourdes Fernández, de Bandana: su madre denunció su desaparición

En los últimos días, las Bandana volvieron a convertirse en tendencia en redes sociales, tras el anuncio del regreso del reality Popstars y el reencuentro de la banda, que hará una nueva presentación. Y sus integrantes son el foco de atención, pero lejos de esta situación es Lourdes Fernández quien genera gran preocupación, debido a que su mamá denunció su desaparición.

Recientemente, trascendió que la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió este miércoles por la noche una presentación por parte de Mabel López, quien denunció que no sabe el paradero de su hija.

La historia que Lourdes Fernández publicó en la noche del miércoles 22 de octubre

La madre de Lourdes Fernández de Bandana denunció su desaparición

En los últimos días, Mabel López, mamá de Lourdes Fernández, la cantante de Bandana, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad por la desaparición de su hija. Según dieron a conocer, ella aseguró que no mantiene contacto desde el 4 de octubre y, si bien se mantiene una actividad frecuente en historias a Instagram, la policía no logró encontrarla en el que se dice ser su domicilio en Palermo.

Lourdes Fernández

Los medios de comunicación presentes en el lugar expusieron que oficiales policiales llegaron al domicilio en cuestión y les abrió la puerta Leandro Esteban García Gómez​, la expareja de Fernández. Según dijeron, fue de "mala manera", y aseguró que ella ya no vive en ese lugar y no permitió que la policía ingresara sin una orden de allanamiento de la Justicia.

García Gómez había sido denunciado por violencia de género, por la propia Lourdes, en el 2022. Sin embargo, se retractó y había vuelto a tener una relación amorosa con él. En la actualidad, los vecinos habrían visto que, cada vez que ella se separó del hombre, se fue del edificio y denunciaron que escuchaban gritos de ambos en varias ocasiones.

El último contacto que se tuvo con Lourdes fue el 10 de octubre, con la organización del reencuentro de Bandana. Algunos medios de comunicación lograron hablar con ella, y, según explicaron en C5N, ella atendió por error la llamada, y hablaba con cierta dificultad, mientras de fondo se escuchaba la voz de un hombre. Por el momento, la policía no pudo entrar en el departamento de su expareja, pero esperan poder revisar para asegurarse que ella no se encuentra ahí.

Lourdes Fernández se volvió tendencia en redes sociales, tras la denuncia de su madre por desaparición. La familia expuso que no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre, y desde la organización del regreso de Bandana hablaron con ella y las integrantes el 10 de octubre. Por el momento, la cantante no salió a hablar de los sucesos, pero sí utilizó las redes sociales en los últimos días, por lo que los usuarios no tardaron en hacer viral la noticia y esperar a que la policía exponga lo ocurrido.

A.E