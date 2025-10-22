Sarah Burlando volvió a conquistar las redes con una muestra de ternura absoluta. La pequeña hija de Barby Franco y Fernando Burlando preparó una torta casera para sorprender a su mamá, que no dudó en compartir el dulce momento con sus seguidores.

En sus historias de Instagram, la modelo publicó una foto donde se ve a Sarah, sonriente y orgullosa, señalando la torta que ella misma decoró. “Riquísima te salió, Sarah”, escribió Barby, acompañando la imagen con un agradecimiento especial a @ninfa_beautytouch, quien habría ayudado en la preparación.

El gesto de Sarah Burlando con Barby Franco que derritió corazones en redes

En los videos y la foto que su madre posteó, Sarah Burlando luce un pijama con el personaje de Mickey Mouse y una taza colorida a su lado, mientras observa con atención la torta casera cubierta con coco rallado.

Sarah Burlando sorprendió a Barby Franco con una torta de cumpleaños hecha por ella misma

Con apenas unos años, la hija del reconocido abogado y la influencer se robó todas las miradas con su simpatía y dulzura. El vínculo tan cercano que tiene con su mamá es muy evidente todos los días y se puede ver en redes con los momentos más cotidianos y entrañables de su familia.

El look de lujo con el que Sarah Burlando se consolidó como una mini influencer fashionista

Con apenas tres años, Sarah Burlando ya demuestra que heredó el estilo y la gracia de su mamá, Barby Franco. La pequeña volvió a enamorar a todos en una producción especial para una marca internacional, luciendo un vestido de lujo en tono rosa pastel que se robó todas las miradas en redes sociales.

La hija de Barby Franco y Fernando Burlando posó bajo el sol primaveral con un diseño que combinaba elegancia y ternura: falda con vuelo, lazo en la cintura, cuello con volados y mangas estilo princesa. El look se completó con zapatitos blancos y medias delicadas, mientras su peinado —dos rodetes con moños— le aportaba el toque lúdico que caracteriza a esta mini referente del mundo fashion.

Sarah Burlando

Sarah Burlando se ha convertido en una figura muy querida en las redes sociales y, en las últimas horas, fue protagonista de un momento tan simple como inolvidable, recordándole a todos que los mejores regalos no siempre vienen envueltos, sino hechos con amor.

AM