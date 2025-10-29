Benjamín, el hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández, rompió en llanto al probar las galletitas que hizo Sofi Gonet

Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, rompió en llanto al probar las galletitas que hizo Sofi Gonet, "La Reini". El divertido momento, que compartieron en sus redes las participantes de MasterChef Celebrity, se viralizó y causó furor entre los fanáticos del reality.

Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, rompió en llanto al probar las galletitas caseras de Sofi Gonet, conocida como “La Reini”. El divertido momento, que compartió la esposa del futbolista de la Selección argentina en sus redes sociales, se volvió viral y conquistó a los fanáticos de MasterChef Celebrity, quienes celebraron la complicidad y el buen humor que reina entre las participantes del reality de Telefe.

En el video, Valentina aparece junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, probando las cookies que vende su amiga. “A ver, ¿qué hay? ¿Qué vamos a probar? Las cookies de la Reini, de Sofi son”, se la escucha decir entre risas, justo antes de que el pequeño pruebe un bocado y se largara a llorar.

La reacción del nene de dos años, que se convirtió en una estrella de las redes sociales por sus tiernas ocurrencias, generó cientos de mensajes y gestos de cariño. Por su parte, Sofi Gonet y Valu Carvantes encontraron algo más que recetas en MasterChef Celebrity: una conexión sincera, de esas que trascienden la pantalla y se celebran, como todo lo bueno, con una sonrisa.

El desesperado pedido de Sofi Gonet a Homero Pettinato en MasterChef Celebrity

En la gala de eliminación del martes 28 de octubre, Sofi Gonet volvió a robarse todas las miradas en MasterChef Celebrity. La influencer sorprendió al jurado con un plato agridulce que combinó costillas de cerdo con papas y chutney de manzana, una receta con historia ya que según contó al aire, era una de las preferidas de su expareja, Homero Pettinato.

Después de recibir los elogios del jurado por uno de los mejores platos de la noche, “La Reini” aprovechó el momento para enviar un mensaje inesperado. Entre risas y emoción, miró a cámara y lanzó: “Volvé conmigo, Homero, por favor. Borró el video pero por favor volvé”. La frase causó sorpresa entre sus compañeros y desató una ola de comentarios en redes. Con su característico humor, Sofi Gonet buscó ponerle fin al escándalo de su separación y, entre hornallas y chutney, le dedicó su receta más exitosa al conductor.