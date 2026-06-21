Piel glow y frescura natural: Celeste González Mud revela los secretos detrás del maquillaje de Barbie Vélez

Milagros Regueira

En el universo de las tendencias de belleza actuales, donde la autenticidad y el cuidado de la piel ganaron un terreno definitivo, Barbie Vélez logró consolidar un estilo propio que se convirtió en fuente de inspiración para miles de seguidoras. Sus apariciones públicas, tanto en eventos exclusivos como en el contenido cotidiano que comparte en sus plataformas digitales, se caracterizan por una estética donde impera la frescura, la luminosidad y una naturalidad sumamente cuidada. Lograr ese acabado radiante que potencia su belleza innata sin caer en excesos artificiales no es una casualidad; detrás de la construcción de muchos de sus looks más emblemáticos se encuentra la mirada experta y detallista de la maquilladora Celeste González Mud, quien trabaja minuciosamente para que cada propuesta mantenga una armonía visual perfecta.

La filosofía que guía el trabajo conjunto entre la especialista y la actriz e influencer pone el foco de atención en un cambio de paradigma dentro del maquillaje moderno: la piel ya no se oculta, sino que se transforma en la gran protagonista del relato visual. "Con Barbie siempre buscamos que la piel sea la protagonista", explicó Mud al analizar la trastienda de sus preparaciones y agregó: "La idea es que se vea fresca, saludable y luminosa, por eso trabajamos con bases livianas que unifican el tono sin tapar la textura natural de la piel". Esta técnica de cobertura sutil se complementa con una aplicación ínfima de iluminador en puntos estratégicos del rostro, una decisión que permite capturar la luz de manera orgánica y otorgar un efecto glow que destila elegancia y modernidad en cada plano fotográfico.

Una mirada profunda en tonos tierra

El diseño estético de los ojos sigue la misma línea de sutileza y sofisticación que define al resto del rostro, escapando de las líneas rígidas o los contrastes demasiado severos que suelen endurecer las facciones de las mujeres. La especialista detalla que la selección cromática para los párpados de la actriz se inclina habitualmente por una paleta orgánica y versátil, ideal para adaptarse tanto a las exigencias de una producción fotográfica como a la luz natural del día. "Nos gustan mucho los marrones suaves, los tonos tierra y algunos rosados porque aportan profundidad de una manera muy natural", señaló González Mud.

Para que este juego de sombras neutras logre el impacto deseado, el marco del rostro requiere una atención igual de rigurosa a través de un diseño de cejas y pestañas impecable. Unas pestañas perfectamente arqueadas y definidas junto a unas cejas prolijas y peinadas se vuelven fundamentales para aportar estructura, equilibrio y una simetría sutil al conjunto del maquillaje. En lo que respecta a los labios, la propuesta se mantiene fiel a la premisa de la sobriedad mediante el uso estratégico de labiales en tonos nude o la sutil aplicación de brillos que aportan volumen y frescura sin competir visualmente con el resto de los elementos. "Generalmente optamos por tonos nude o brillos que acompañan el look completo. La idea es mantener la armonía y destacar la belleza natural de Barbie", puntualizó.

El arte de resaltar la autenticidad

En un mercado saturado de transformaciones drásticas y filtros digitales, la durabilidad y la vigencia de un look radican en su capacidad para reflejar la identidad de quien lo lleva. Para Celeste González Mud, el verdadero secreto de la belleza contemporánea se reduce a un concepto fundamental: encontrar el punto exacto de equilibrio entre la sofisticación de las técnicas profesionales y la frescura de la juventud. "No se trata de transformar el rostro, sino de resaltar lo mejor de cada persona. Con Barbie trabajamos mucho sobre esa idea, y por eso sus maquillajes se ven tan naturales y atemporales", reflexionó la experta sobre esta alianza creativa que sigue marcando tendencia en el ámbito del lifestyle.

La maquilladora Celeste González Mud ultima detalles en el camarín de Barbie Vélez antes de su almuerzo televisivo con Juana Viale.



El resultado final de esta búsqueda estética se traduce en un sello de identidad elegante, contemporáneo y sumamente versátil. Se trata de una propuesta que demuestra que el lujo en el maquillaje actual no se mide por la cantidad de productos utilizados, sino por la precisión de la técnica y la calidad del acabado. Una propuesta luminosa y favorecedora que no solo se luce bajo las luces de los estudios de televisión o las alfombras rojas, sino que se posiciona como la inspiración perfecta y fácil de adaptar para aquellas mujeres que buscan verse radiantes y auténticas en cualquier ocasión.