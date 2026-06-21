Este lunes 22 de junio, Marcelo Polino desembarca en la pantalla de CARAS TV con CARAS GLAM, un nuevo ciclo de entrevistas que promete mostrar el costado más íntimo de las figuras del espectáculo. El programa se emitirá de lunes a viernes a las 22 y tendrá como protagonista al periodista, que pondrá toda su experiencia para conseguir charlas divertidas y reveladoras.

Marcelo Polino en la Gala de CARAS

Marcelo Polino llega a CARAS TV con CARAS GLAM, su nuevo ciclo de entrevistas

Con su estilo único y una extensa trayectoria, Marcelo Polino recibirá cada noche a las celebridades para hablar de sus carreras, historias de vida, amores, desafíos y las anécdotas que pocas veces salieron a la luz.

La llegada del periodista a la grilla de CARAS TV se confirmó durante la Gala por el 33° aniversario de CARAS, realizada el pasado 27 de abril en el Palacio Reconquista. Allí, el conductor contó algunos detalles del programa y explicó qué lo diferencia de otros formatos de espectáculos. "No soy chismoso, cero. La gente cuenta, tienen mucha necesidad de que la escuchen. Por eso yo voy a tener un lugar en CARAS donde voy a escucharlos", aseguró durante el evento.

Además, adelantó que el objetivo será generar un espacio de confianza para que los invitados puedan mostrarse tal como son. "No es un típico programa de espectáculos. Voy a escuchar a las celebridades para que puedan abrir su corazón y también reírnos un poco con anécdotas", explicó.

Marcelo Polino

Fiel a su personalidad y a los vínculos que construyó durante décadas con las figuras más importantes de la Argentina, Marcelo Polino buscará combinar emoción, humor y confesiones inesperadas. "Tengo 17 años de psicoanálisis en la cabeza, entonces sé escuchar", bromeó durante la gala.

Con entrevistas exclusivas y grandes invitados, CARAS GLAM se suma a la programación de CARAS TV como una de las apuestas más fuertes de la señal para esta temporada.