Bautista Ortega celebró el Día del padre con su abuelo Palito Ortega y su papá, Emanuel

La familia Ortega es sinónimo de arte, talento y éxito. Desde Ramón "Palito" Ortega, uno de los grandes referentes de la música popular argentina, hasta sus hijos y nietos, el legado artístico se mantiene vigente. Mientras varios de sus descendientes eligieron la actuación y la producción audiovisual, Emanuel siguió el camino musical de su padre como cantante, compositor y productor. Su hijo mayor, Bautista, también heredó esa pasión por la música, aunque la combina con una carrera en el modelaje. En este contexto, las tres generaciones se reunieron para celebrar el Día del Padre de una manera muy especial.

Así fue el Día del padre de Bautista Ortega junto a su abuelo Palito Ortega y su papá, Emanuel

Este Día del Padre, las redes sociales se llenaron de decenas de fotos y emotivos mensajes para todos aquellos que ejercen la paternidad. Y los famosos, no fueron la excepción. Bautista Ortega, el primer hijo de Emanuel y Ana Paula Dutil, y nieto de Palito Ortega, homenajeó a su papá y a su abuelo con un posteo más que significativo ya que los mostraba unidos compartiendo una sobremesa.

Sebastián y Palito Ortega junto a Bautista Ortega | Instagram

Entre copas de vino tinto y un clima relajado, el modelo compartió una postal en la que el legendario artista aparece en el centro, abrazando a su hijo Emanuel a un lado y a su nieto Bautista al otro. “Feliz día a los dos”, escribió el joven sin agregar mayores calificativos, y dejando, a su vez, que la escena hablase por sí sola.

No obstante, en otra postal destacó la presencia de su padre en su vida, compartiendo dos fotos vintage en las que se los ve juntos: él de niño y el intérprete en su juventud. “Pero especialmente para vos”, exclamó Bautista quien le dedicó un capítulo especial a su padre en este día. Además, en su perfil, se pueden apreciar algunas fotos de ellos dos cuando eran más jóvenes.

Emanuel Ortega y Bautista | Instagram

El fin de semana movido de la familia Ortega

Este fin de semana, la familia Ortega no sólo estuvo celebrando el Día del Padre, sino que también vivieron uno de los momentos más especiales para el clan. Este sábado 19 de junio, Evangelina Salazar cumplió 80 años y Bautista Ortega le realizó una mención especial a su abuela. “Cumple ella. 80 añitos”, escribió campante el hijo de Emanuel Ortega destacando una de las jornadas más sentidas por todos.

En la toma, se lo ve abrazando a la esposa del autor de La Felicidad. Ambos sonrientes, mientras él la abraza, ella se recuesta levemente sobre su hombro generando una escena más que emotiva. A pesar de que cada uno de los integrantes del clan mantiene un perfil reservado y alejado de los escándalos mediáticos, en ocasiones especiales aprovechan para abrir las puertas de su intimidad y mostrar los momentos en todas las generaciones de los Ortega disfrutan del tiempo compartido.

Evangelina Salazar y su nieto Bautista Ortega | Instagram

Así, Bautista Ortega compartió algunas postales del Día del Padre junto a su abuelo Palito Ortega y su papá, Emanuel. Además, aprovechó la ocasión para celebrar los 80 años de su abuela Evangelina Salazar, una fecha que reunió a todas las generaciones del clan en un encuentro muy especial cargado de emoción y ese clima familiar que los caracteriza.