Piñon Fijo tras meses del escándalo sus hijos y nietos: “Se nos fue de las manos”

Piñón Fijo, el reconocido payaso cordobés, rompió su silencio y se dirigió a su público luego de meses de ausencia ante los medios. En una entrevista en el programa "A LA TARDE" de Karina Mazzocco, abordó diversos temas, incluyendo la relación con sus hijos y la situación con su nieta. Aunque mantuvo cierta ambigüedad en sus respuestas, el comediante infantil expresó su amor por su familia y agradeció el apoyo de sus seguidores a lo largo de sus 33 años de carrera.

Con relación a volver a trabajar con sus hijos, Piñón Fijo dijo: «No, no. En realidad a mí me pasa lo mejor que le puede pasarle un padre que un hijo venga y te diga papá quiero hacer mi propio camino (Jeremías, su hijo) ¡Y yo también! Que te digan “quiero hacerlo con las herramientas que aprendí al lado tuyo", con eso uno está hecho. Después los matices de como toda familia lo vas manejando».

Piñón Fijo reapareció y dejó ver que anda todo mal con sus hijos: “Se nos fue de las manos”.

“Obviamente amo a mis hijos”, aseguró después el payaso cordobés en la entrevista con Matías Vázquez. Pero al preguntarse si va a volver a su nieta, Piñon Fijo evadió responder de forma clara y dijo: “Los amo y amo a todos a todo lo que tiene que ver con mi familia”.

Sobre sí está viendo o no a su nieta ahora, Piñón Fijo no fue claro al responder y dejó entrever que las cosas siguen mal con sus hijos: “Estamos en un proceso hermoso e íntimo de reconstrucción de una cantidad de cosas que nunca tendría que haberse filtrado a los medios".

“¿Vas a pelear por ver a tu nieta?”, insistió Matías Vázquez, pero el famoso payaso cordobés siguió con las ambigüedades: “Estamos en un proceso hermoso de reconstrucción de esta historia que se nos fue de las manos en los medios”.

Piñón Fijo le habló a su público tras meses de estar en silencio ante los medios

El escándalo familiar de Piñón Fijo comenzó cuando publicó una foto de su nieta Luna con un mensaje que daba a entender que su hija, Sol, no lo dejaba ver a su nieta. Esto ocurrió en agosto de 2022 y decía: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, con etiquetas que dieron a enteder que reclamaba derechos como abuelo.

Estas declaraciones fueron una bomba que le estallarón en las manos como granada a Piñón Fijo, pues sus dos hijos, Sol y Jeremías salieron al frente y revelaron secretos familares que hablaban de maltrato.

“A la gente, Gracias por estos 33 años. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño, gracias por la ternura y gracias por por el respeto”, comentó Piñón Fijo

Para cerrar, Piñón Fijo fue letal al responderle a la gente que lo atacó diciéndole que era un “maltratador”: “No podés andar con el puntero corrigiendo al mundo podían”.

