Gran Hermano ha comenzado hace más de una semana y ya está generando controversia. Recientemente se reveló un comentario polémico del ex participante, Alexis "Conejo" Quiroga, a una de las nuevas hermanitas, Sabrina Cortéz. El cordobés tuvo una insólita explicación sobre el motivo detrás de este comentario.

Sabrina Cortéz

La polémica explicación de Alexis "Conejo" Quiroga cuando le preguntaron por Sabrina de Gran Hermano

La recién llagada a la casa fue vinculada con el participante del Bailando 2023 después de que un usuario de Twitter descubriera un antiguo comentario del cordobés en una publicación de Instagram de la joven.

En 2020, Sabrina compartió una foto en bikini y Alexis comentó: "El covid no me va a matar jamás. Porque yo ya me morí de amor acá". La captura se volvió rápidamente viral, y "El Conejo" ofreció una polémica respuesta cuando le preguntaron sobre el comentario dirigido a la nueva hermanita.

Comentario del Cone a Sabrina de GH

En el programa de streaming "Se Picó", Fede Bongiorno le preguntó al Conejo sobre la nueva hermanita, y este tuvo una respuesta inusual. "Se ve que fue pura casualidad. En ese momento, siempre nos juntábamos en previas con amigos, y hacíamos un juego", comenzó Quiroga, provocando risas de los presentes.

De inmediato, el Conejo se atajó: "No es un chamuyo, les juro que no". "El que perdía, por ejemplo, tenía que llamar a tal contacto. Y bueno, me tocó", explicó el ex Gran Hermano. "¿Cómo es la conexión con Sabrina?", le preguntaron.

"Ni la conozco. En ese momento entramos a Instagram y me dijeron 'bueno, tenes que comentarle a esta chica' y bueno", concluyó Alexis Quiroga sobre la conexión con Sabrina.

AF.