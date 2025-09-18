Polémica en los Latin Grammy 2025: por qué acusan a Ángela Aguilar y Nodal por Cazzu

En las últimas horas, se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2025 y una de las artistas argentinas que no se encuentra en la lista es Cazzu. Esta decisión de la Academia Latina de la Grabación desató enojos e indignación por parte de los fans de la cantante jujeña, quien lanzó su álbum Latinaje en abril pasado con gran éxito, y hasta señalaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron que ver.

Ángela Aguilar y Nodal, acusados de dejar afuera a Cazzu de los Latin Grammy 2025

Mientras Ángela Aguilar celebra la nominación de su compositor y la de su pareja, Christian Nodal, a los Latin Grammy 2025, Cazzu quedó afuera de la premiación pese a tener uno de los álbumes más exitosos de los últimos tiempos. Sus canciones "Con otra", "Dolce", "Mala suerte" y "Cueva" son tan sólo algunas de las canciones que alcanzaron millones de reproducciones en diversas plataformas digitales.

Sin decir ninguna palabra acerca de esta polémica determinación, que sorprende y causa decepción en sus fanáticos, la artista compartió un particular posteo en sus historias de Instagram. Se trata de una imagen que posee la portada de su disco Latinaje e invita a sus seguidores a seguir escuchando sus temas.

El particular posteo de Cazzu tras no ser nominada a los Latin Grammy 2025.

Por otro lado, Ángela Aguilar se mostró feliz y emocionada al ver que Pablo Preciado, uno de sus compositores, integra el listado de la categoría de Compositor del Año por sus canciones No quiero hablar, interpretado por la joven, y Sé feliz x mí de Christian Nodal.

La publicación de Ángela Aguilar tras conocerse los nominados a los Latin Grammy 2025.

En su siguiente publicación, la cantante mexicana publicó con orgullo que su esposo y expareja de Cazzu se encuentra ternado con su álbum ¿Quién + como yo? en la sección Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi. Esto confirma que los artistas asistirán al esperado evento, que se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, tomados de la mano y presumiendo su relación amorosa, como sucedió en otros premios.

La publicación de Ángela Aguilar tras conocerse los nominados a los Latin Grammy 2025.

Esta actitud de la Academia Latina de la Grabación generó polémica y muchas sospechas en redes sociales de por qué dejaron afuera a Cazzu en un gran momento de su carrera y con un proyecto que logró conectar con millones de personas de todo el mundo. A raíz de esto surge una escandalosa teoría en las redes sociales que culpa a Christian Nodal en complicidad con Ángela Aguilar de perjudicar a su ex y madre de su hija Inti.

Otros usuarios sostienen que la más joven de la dinastía Aguilar tiene gran peso en la industria musical y en este tipo de ceremonias debido a su apellido, y que un cruce con Cazzu la volvería a poner en el ojo de la tormenta. Por esta razón, sostienen que fue ella quien "bajó" a la intérprete para lucirse en la alfombra roja con total tranquilidad y al lado de su esposo.

Cazzu

Lo cierto es que no hay nada confirmado y que al igual que ella hay muchas cantantes argentinas que no fueron consideradas en esta ocasión. En resumen, existe una fuerte polémica en los Latin Grammy 2025 que señala a Ángela Aguilar y Christian Nodal como los responsables de sacar a Cazzu de la lista de ternados.