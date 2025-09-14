Cazzu rompe esquemas con su impactante look: inspirado en los años 70, con joyas y guiños gangsters

Cazzu inauguró su nueva gira, Latinaje, y lo hizo en el Movistar Arena ante miles de fans con una propuesta estética que trasciende lo musical para convertirse en una obra de arte escénica. Los looks que acompañan cada acto del show están pensados como parte de una narrativa teatral, donde la cantante es la protagonista de una historia ambientada en los años 70, pero atravesada también por guiños góticos y referencias a los 'gangsters'.

Cazzu

Los impactantes looks de Cazzu, inspirados en los años 70

La idea fue desarrollada por su equipo creativo junto al estilista de moda Jorge León, quien en diálogo con CARAS explicó: “En el show, si bien trabajamos en la personalidad de un personaje, también teníamos que reflejar en cada uno de los actos su verdadera esencia. La sensualidad, la elegancia y esta mirada gótica y melancólica que ella tiene debían estar presentes en cada look”.

Cazzu

En la primera parte de Latinaje, Cazzu apareció con un body bordado en rojo, acompañado de una chaqueta oversized de sastrería en tonos tierra. La mezcla entre la estructura clásica y la transparencia con bordados otorga un contraste poderoso y toques de dramatismo y sofisticación. En otra de las escenas, se la ve con un vestido de encaje y lentejuelas en rojo intenso, con aberturas estratégicas que refuerzan su costado sensual y escénico. Los detalles, trabajados artesanalmente por las diseñadoras EMM & VAL, potencian el juego entre delicadeza y fuerza que define su estilo.

Cazzu

Las joyas elegidas son de Swarovski, aportando destellos de luz que resaltan aún más bajo la iluminación teatral. El calzado, diseñado por Pasional Danza, responde a la necesidad de movimiento en escena, combinando estética y funcionalidad. A su vez, los bailarines y actores que acompañan a la cantante lucen trajes confeccionados por Cynthia Marthos, realizados con técnicas tradicionales de sastrería a medida.

Cazzu

El concepto del espectáculo está dividido en cuatro actos, como si se tratara de una obra de teatro, y cada vestuario refleja el recorrido de los personajes en torno a la artista. En este sentido, la jujeña, además de ser un ícono en la música urbana, consolida con su impronta un lenguaje propio en la moda y la escenografía.

Con Latinaje, Cazzu confirma que su propuesta artística no se limita al plano musical: sus looks son parte de la historia que cuenta sobre el escenario, donde cada detalle dialoga con su identidad y con la estética de una época que vuelve a reinventarse en sus manos; demostrando en su vuelta a los escenarios su faceta más empoderada, talentosa y auténtica.

Crédito de las fotos: Vicky Dragonetti, Ron Fotografías.

F.A