En los últimos meses, la vida personal de Shakira volvió a estar en el centro de la atención. Más allá de sus proyectos artísticos, los rumores sobre una posible reconciliación con Antonio de la Rúa no dejan de multiplicarse. La relación que la cantante mantuvo con el empresario argentino durante más de una década parece haber retomado fuerza, y ahora un nuevo comentario alimenta las especulaciones.

Shakira y Antonio de la Rúa

El periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, reveló que Antonio de la Rúa tuvo un gesto muy particular con la artista, directamente vinculado a su ex pareja, Gerard Piqué. Según contó, el empresario no solo acompaña a Shakira en su día a día, sino que habría asumido un rol inesperado para ayudarla a dejar atrás los conflictos que mantiene con el exfutbolista.

Rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Etchegoyen recordó en su programa digital que hace semanas viene confirmando la cercanía entre la colombiana y el empresario. Según explicó, los hijos de Shakira mantienen una excelente relación con De la Rúa, lo que habría favorecido aún más el acercamiento. “Ya dije que estaban reconciliados y los datos que fui recibiendo lo confirman. Por ejemplo, la buena onda que tienen Milan y Sasha con Antonio”, detalló.

Shakira y Antonio De la Rúa

En ese marco, la versión de una vuelta sentimental entre ambos se sostiene cada vez con más fuerza. Aunque ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado públicamente la reconciliación, diferentes gestos y coincidencias fortalecen la sospecha de que su vínculo atraviesa un momento especial.

El gesto Antonio de la Rúa a Shakira que involucra a Gerard Piqué

El dato más resonante lo dio Etchegoyen al contar la frase que Antonio de la Rúa le habría dicho a la cantante: “De Gerard Piqué me encargo yo”. De acuerdo con el periodista, el empresario se ofreció a manejar las cuestiones vinculadas al exfutbolista para evitarle más preocupaciones a la artista.

Shakira y Piqué

Este gesto, que sorprendió a muchos, refleja el nivel de cercanía que volvieron a tener. Para Shakira, cuya relación con Piqué se mantiene distante y conflictiva tras la separación, la actitud de su exnovio argentino aparece como un respaldo emocional importante.