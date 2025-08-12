Ángela Torres y la China Suárez fueron parejas de Rusherking. En su momento, la actriz contó que su colega la bloqueó de las redes sociales a penas blanquearon su noviazgo con el cantante. Y, al parecer, desde ese entonces decidió dejarla afuera de su lista de amigos virtuales en Instagram, tal como aseguró la joven recientemente en una charla con Martín Cirio.

"¿Por qué me dejás afuera?": el fuerte reclamo de Ángela Torres a la China Suárez

Ángela Torres se sumó al canal de streaming Luzu y sacó su primer álbum de estudio. En uno de los mejores momentos de su carrera, la artista aprovechó para visitar el streaming de Martín Cirio y contar sobre su maravilloso presente profesional. En el transcurso de la entrevista, el youtuber no dudó en preguntarle por la China Suárez, quien la sorprendió tiempo atrás con un particular gesto.

"Me bloqueó la China", comenzó Ángela recordando el accionar de la actriz cuando salió a la luz la relación de ella con Rusherking, su expareja. Aunque en su momento la sorprendió por la buena onda que había entre ellas y porque el vínculo amoroso con el cantante comenzó después de la ruptura de ellos, Ángela volvió a tomarse con humor la actitud de la China.

Ángela Torres

"Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, expresó, pícara, la hija de Gloria Carrá haciendo referencia a los escándalos mediáticos que protagoniza la China Suárez desde que blanqueó su romance con Mauro Icardi, con quien decidió irse a vivir a Turquía sin sus dos hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña.

Sin conocer aún el motivo por el cual la eliminó de sus seguidores, Ángela Torres le pidió a la China Suárez que no la deje afuera de sus posteos en Instagram y de su nueva historia de amor con el jugador del Galatasaray, que cosecha críticas, opiniones y conflictos con Wanda Nara.

China Suárez

“Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?", manifestó entre risas. Si bien no es la primera vez que habla del tema y resalta el llamativo comportamiento de la cantante, esta vez fue por más y le pidió que la vuelva a agregar para seguir de cerca sus movimientos.

Cabe recordar que la China Suárez y Rusherking estuvieron en pareja casi un año, compartieron viajes, canciones y videoclips. Sin embargo, terminaron su relación de manera abrupta y en medios de rumores de infidelidad de parte de ella. Tiempo después, el joven comenzó a salir con Ángela Torres y dejó en claro que su historia con la ex "Casi Ángeles" fue algo del pasado.

De esta manera, Ángela Torres le hizo un fuerte reclamo a la China Suárez por haberla bloqueado en medio de su noviazgo con Rusherking y le preguntó "¿por qué me dejás afuera?" de su cuenta de Instagram.