Preocupación por Thiago Medina: evalúan una nueva operación tras su crisis respiratoria

A dos semanas del grave accidente que lo dejó internado, Thiago Medina continúa luchando por su vida. El joven, que saltó a la fama por su paso en Gran Hermano, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con sus pulmones comprometidos y bajo estricta observación médica.

El pasado martes por la noche, Thiago Medina atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo de profesionales a cargo de su salud. Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, la situación obligó a realizar un ateneo médico para definir los próximos pasos del tratamiento.

La crisis respiratoria y la evaluación médica de Thiago Medina

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, explicó Shaw.

La panelista detalló que, tras superar la crisis, los médicos se reunieron para evaluar cómo continuar con la medicación de Thiago Medina y analizar la posibilidad de una traqueostomía. “Lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda. Necesitan que día a día haya un pasito más”, agregó.

Cuáles serían los próximos pasos a seguir en la internación de Thiago Medina

Entre las alternativas que se estudian, la traqueostomía aparece como una de las principales opciones para permitir que el sistema respiratorio de Thiago Medina empiece a funcionar sin asistencia externa. Por el momento, los médicos continúan con maniobras para favorecer su evolución, como cambios de posición y ajustes en la medicación.

La panelista también destacó que la fiebre no se hizo presente, un factor que los especialistas consideran positivo en este proceso: “Todo esto tiene que ver con la terapia intensiva, que está muy bien cuidado por los médicos. Por eso se toman entre varios decisiones que sí o sí tienen que ver con cómo continúa su salud”, señaló. De esta forma, el futuro inmediato de Thiago Medina dependerá de cómo responda en las próximas horas, mientras el equipo médico analiza la conveniencia de avanzar con una nueva intervención.