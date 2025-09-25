Coco Sily sorprendió a todos al contar que se casa con su novia, Chimi Meza. Pero, en medio de la euforia de comunicar la feliz noticia, el conductor confirmó también que la madrina de la boda será Lizy Tagliani y, al conocer los motivos, ella estalló de emoción.

Coco Sily contó por qué eligió a Lizy Tagliani como madrina de su casamiento

Coco Sily vive un presente personal lleno de felicidad. El humorista confirmó que se casará con Chimi Meza, la coach ontológica con quien blanqueó su relación en noviembre de 2023, y sorprendió al anunciar quién será la madrina de la boda: nada menos que Lizy Tagliani.

Coco Sily y Chimi Meza

La noticia la dio al aire en su programa radial Código Sily (Pop Radio 101.5), donde reveló que la ceremonia será el domingo 16 de noviembre al mediodía. “Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso. La madrina es Lizy Tagliani porque tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación”, explicó el conductor. Además, aclaró que eligieron la fecha “porque queríamos que fuera después de los dos años, que se cumplen en octubre”.

Por su parte, Lizy Tagliani no ocultó la emoción al enterarse de la propuesta y lo expresó en su programa Arriba Bebé: “Cuando me dijeron, me emocioné muchísimo. Me encanta la sensación de festejar el amor y que me hayan elegido de madrina es re lindo”.

Coco Sily y Chimi Meza

Con su característico humor, también se permitió bromear sobre la pareja: “Me gusta que ella no tenga vergüenza de salir con el Coco. Encima cómo lo presume y yo le digo ‘gracias que te lo agarraste’”.

Finalmente, Lizy Tagliani reflexionó sobre la importancia del amor en la vida adulta y la nueva vida de Coco Sily: “Lo lindo de grande es que uno elige desde otro lado. Es por la compañía, por tener proyectos, por estar con el otro. La complicidad, tener de qué hablar cuando llegás o no hablar de nada. La pareja me parece maravillosa y estoy muy feliz de poder acompañarlos en este momento”.