La China Suárez volvió a Turquía, pero solo con Rufina: qué pasó con sus otros hijos

China Suárez volvió a Turquía luego de una semana en Argentina, y lo hizo acompañada únicamente por Rufina Cabré, su hija mayor. La actriz fue vista en el aeropuerto de Ezeiza con valijas y bolsos, lista para embarcar rumbo a Estambul. Pero la ausencia de sus otros hijos sorprendió a todos.

La China Suárez volvió a Estambul sin la compañía de Amancio y Magnolia Vicuña

China Suárez emprendió un nuevo viaje a Turquía junto a Rufina Cabré, en medio de una etapa marcada por compromisos laborales y movimientos personales. La actriz había regresado brevemente al país, y su partida volvió a captar la atención por la ausencia de Magnolia y Amancio Vicuña.

China Suárez

En las últimas horas, se conoció que la ex Casi Ángeles estaba en el aeropuerto de Ezeiza, por abordar un avión junto a la mayor de sus hijos. Las imágenes del momento fueron compartidas por Pochi, desde su cuenta de Instagram Gossipeame, donde se la ve con valijas y bolsos listos para embarcar. “Volvió a Turquía, pero esta vez solo con Rufi”, escribió la influencer.

Según se informó en el programa Puro Show (El Trece), la China Suárez decidió volver con la mayor de sus hijas por motivos personales. “Magnolia y Amancio se quedaron en Buenos Aires con Benjamín Vicuña”, detallaron en el ciclo, sin agregar mayores precisiones sobre cuándo viajarán los menores.

“La China se fue anoche, a las 23:55, después de unos días muy movidos. Seguramente el viaje tuvo que ver con traer a los chicos de vuelta a Turquía”, precisó Matías Vázquez. Por su parte, también aclararon que los hijos más chicos de la presentadora partirían a Estambul en compañía de su abuela materna. “Los chicos vuelven con la mamá de la China, no es que ella los viene a buscar directamente”, comentaron.

China Suárez

En la misma línea, durante el programa señalaron que Amancio y Magnolia Vicuña están en Uruguay junto con Benjamín Vicuña. “Ahora están en Uruguay”, confirmó Angie Balbiani. A su vez, explicaron que el actor se encuentra en el país vecino porque está grabando una nueva ficción.

"Otra foto de la China con Rufina. Me cuentan que superamorosa con su hija, caminaban abrazadas, se probaron perfumes, las dos sonriendo y ella muy copada con todos", escribió Pochi en su cuenta de Instagram junto a otra imagen de la China Suárez con su hija en el aeropuerto de Ezeiza.

China Suárez volvió a Turquía acompañada por Rufina Cabré, tras estar una semana en Buenos Aires. Por su parte, Magnolia y Amancio, sus hijos menores, estuvieron en Uruguay junto a Benjamín Vicuña. Aunque se conoció que está previsto que viajen en las próximas semanas junto a su abuela materna.