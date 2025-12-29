El presente de Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias que lleva más de 12 años alejada de los medios

Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias, lleva más de 12 años alejada de los medios y construyó un presente distinto. Su historia combina recuerdos de una etapa vinculada a la televisión con una vida actual marcada por la discreción y la familia. Hoy, su nombre sigue ligado al mundo artístico, aunque su camino tomó otro rumbo.

Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias que se alejó hace más de 12 años de los medios

Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias, supo tener presencia en la pantalla argentina antes de tomar distancia definitiva. Hoy transita un camino diferente, en el que la reserva y las decisiones personales definen su día a día. Su paso por la ficción quedó como parte de una etapa recordada, mientras que su presente se desarrolla en otro escenario.

Agustina Attias

Aunque muchos la asocian directamente con la ex Casi Ángeles por el parecido físico, en realidad es melliza de otra de sus hermanas, Bárbara, un dato que suele generar curiosidad en quienes siguen de cerca a la familia Attias. Durante los años en que vivió en Argentina, la artista trabajó en varias producciones televisivas que le dieron visibilidad.

Entre las series en las que trabajó Agustina Attias se destacan “Son de Fierro” (2007), donde participó en 12 episodios; “Los 15 Mejores” (2008-2009), en el rol de VJ; “Yo Soy Virgen” (2010), con dos capítulos en los que interpretó a un personaje secundario; y finalmente “Mis amigos de siempre” (2013), donde tuvo una presencia más prolongada, con 96 episodios.

Emilia y Agustina Attias

Su participación en estas series le permitió ganar experiencia y reconocimiento dentro del ambiente artístico. De hecho, con “Mis amigos de siempre” alcanzó su mayor exposición, pero tras esa etapa decidió dar un paso al costado y alejarse de la televisión. Desde entonces, su vida tomó otro rumbo, más ligado al ámbito personal y familiar.

El presente discreto y alejado de los medios de Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias

Tras dejar de lado las producciones televisivas, Agustina Attias lleva más de 12 años alejada de la pantalla y de los medios de comunicación. Su decisión la llevó a priorizar la vida privada y a enfocarse en su familia. En 2011 nació su primera hija, Sofía, fruto de la relación con Tomás Sánchez Córdova, el novio que recién conocía en aquel entonces y que se convirtió en su pareja hasta la actualidad.

Agustina Attias

Con el tiempo, la familia se amplió y actualmente la artista es madre de tres hijos. La llegada de cada uno marcó etapas importantes en su vida, consolidando un presente que se desarrolla lejos de la exposición pública. En la actualidad, la familia reside en España, donde su pareja es empresario y ella encontró un espacio donde transitar la maternidad de la mejor forma.

Su alejamiento de los medios argentinos no significó un corte con su pasado artístico, sino una elección de vida que la mantiene enfocada en su familia. La mudanza al viejo continente le permitió construir un presente distinto, en el que sus seres queridos ocupan un lugar trascendental. Aunque su nombre sigue siendo recordado por quienes la vieron en televisión.

Agustina Attias, Tomás Sánchez Córdova y sus hijas

Agustina Attias, la hermana “melliza” de Emilia Attias, construyó un recorrido propio en la televisión argentina con participaciones en series destacadas. Tras esa etapa, decidió alejarse de los medios y enfocarse en su vida personal. Con tres hijos y una pareja que la acompaña desde hace más de una década, hoy vive en España y mantiene un presente discreto.

