Así fue el cumpleaños de Gina, la hija de Emilia Attias: clases de cerámica y pizzas caseras con sus amigas y una decoración inmaculada

Para Emilia Attias, este miércoles fue un día de pura emoción: su hija Gina, fruto de su relación con el Turco Naím, cumplió 9 años y la actriz lo celebró con una fiesta totalmente diferente. A través de las redes sociales, la participante de MasterChef Celebrity compartió imágenes del festejo y un mensaje lleno de amor que conmovió a sus seguidores.

La fiesta de Gina, la hija de Emilia Attias

“Feliz cumple pichona de mi vida, no me dan las palabras para expresar el amor que siento por vos. Verte feliz es el norte de mi vida”, escribió Emilia Attias en su cuenta de Instagram, acompañando las postales de un cumpleaños lleno de ternura, risas y detalles cuidados.

Un cumpleaños de película

Emilia Attias retrató y compartió todo el cumpleaños en sus redes sociales. El carrusel comenzó con una imagen de Gina en sus brazos. La actriz decoró el living con manteles blancos, flores en tonos pastel, sillas de mimbre y jarrones rústicos, logrando transmitir armonía y frescura, además de globos verdes y velas distribuidas sobre las mesas.

Un cartel de “Bienvenidos” recibió a los invitados, mientras una mesa repleta de flores blancas y globos marcaba el tono del evento. En la propuesta gastronómica, Emilia Attias se encargó de que abundaran las medialunas, brownies, facturas rellenas, sándwiches de miga y variedad de bebidas.

Las actividades especiales del cumpleaños de Gina

El toque especial de la fiesta llegó con las actividades pensadas por Emilia Attias para las niñas. Inspirada en la sensibilidad artística de su hija, organizó un taller de cerámica donde cada una pudo moldear y pintar sus propias piezas. Más tarde, llegó el momento del “pizza party”, donde cada invitada armó su pizza con masa, salsa y diferentes ingredientes, disfrutando de una experiencia lúdica y participativa.

Entre flores, arcilla, risas y aroma a pan recién horneado, Gina celebró sus 9 años rodeada de amigas y del amor de su mamá. Una fiesta sencilla, creativa y emotiva que reflejó, una vez más, el vínculo especial entre Emilia Attias y su hija.