Tensión en MasterChef Celebrity: Emilia Attias enfrentó a Luis Ventura por una falsa información que dio de ella

Esta nueva temporada de Masterchef Celebrity reunió a Emilia Attias y Luis Ventura. Si bien nunca se habían cruzado, la actriz reveló que habían mantenido una charla hace un tiempo por un rumor que instaló el periodista. Sin vueltas y de forma contundente, la participante lo expuso diciendo que su información era falsa. El tenso momento no pasó desapercibido para la audiencia ni mucho menos para su conductora Wanda Nara.

A fines de agosto, Emilia Attias fue protagonista de una "fake news" y el primero en brindarla al aire fue Luis Ventura. Según el periodista, la artista se encontraba en la dulce espera de su segundo hijo y el primero con su nueva pareja Guillermo Freire. La información tomó relevancia en los demás comunicadores, quienes no dudaron en replicar la información.

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, expresó Luis Ventura en A la tarde (América TV). Sin embargo, la actriz se encargó de desmentir este rumor mediante un particular posteo en su red social de Instagram.

La foto número 4 mostraba un cartel en inglés que decía: "No baby on board, so please feel free to run into me" (No hay bebé a bordo, así que siéntete libre de chocar conmigo). Junto a la misma, escribió: "Rumores chiques". Así, Emilia Attias negó estar embarazada y formar una familia junto a su actual pareja.

En la noche del martes 4 de octubre en pleno Masterchef Celebrity, la modelo aprovechó para encarar al conductor por la explosiva versión que brindó sobre su vida personal y la cual resultó ser falsa. Fue durante el momento en que Wanda Nara quería saber cómo se llevan detrás de cámaras pero desconociendo este picante dato.

Fue en ese entonces que Emilia Attias le respondió que almorzaron juntos antes de comenzar a grabar y que allí pudieron limar asperezas. Sorprendida y con mucha curiosidad, la conductora preguntó: "¿Tenían relación antes del programa?". No obstante, la ex Casi Ángeles no contestó esta duda de la mediática pero sí le contó de qué hablaron.

"Desmintiendo cosas, como, por ejemplo, que yo estaba embarazada", reveló tajante. Luis Ventura, por su parte, se defendió diciendo que fue una especie de "vocero" y confió en la palabra de su informante. Con ánimos de enfrentarlo por este trascendido, Emilia Attias le dijo: "Pero te expusieron mucho, porque era mentira".

Para dar por terminado este cruce, el concursante le respondió: "Estoy yo para hacerme responsable". Finalmente, ella accedió y manifestó: "Está muy bien. Mejor, borrón y cuenta nueva". Este ida y vuelta con clima incómodo se dio bajo la mirada atenta de Wanda Nara y los jurados del reality culinario.

De esta manera, hubo otro momento de tensión en MasterChef Celebrity. Esta vez, Emilia Attias enfrentó a Luis Ventura por una falsa información que dio de ella: él dijo que estaba embarazada de su actual novio Guillermo Freire pero resultó ser mentira.