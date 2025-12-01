Emilia Attias contó el verdadero motivo de por qué Wanda Nara no participa de las fiestas de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity está rodeado de complicados retos, bromas entre participantes y algunas polémicas detrás de cámara que salen a la luz con el correr de los días. Sin embargo, todos los usuarios y fanáticos del programa resaltan la buena onda de los cocineros amateurs. Entre fiestas y reuniones privadas, muestran su relación fuera de la competencia, pero abren una brecha con la conductora, Wanda Nara. Ella es protagonista de algunos escándalos que aún la acompañan, y muchos destacaron su ausencia en las fiestas. En este contexto, Emilia Attias decidió romper el silencio y revelar la verdadera razón.

¿Por qué Wanda Nara no va a las reuniones de los participantes?: La palabra de Emilia Attias

Emilia Attias no duda en mostrar la buena relación que tiene con sus compañeros de MasterChef Celebrity. En todo momento, buscan pasar el tiempo detrás de cámaras y lejos de los estudios y las cocinas. Es así que sube algunas postales de cumpleaños o reuniones privadas, donde llama la atención la ausencia de Wanda Nara. En medio de tantas polémicas que protagoniza la conductora, la actriz decidió romper el silencio en Infama (América) y reveló el motivo por el que no participa de las fiestas.

"No dejan mucho que el jurado y Wanda se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo. Es parte de las reglas del certamen”, explicó al momento de ser consultada por Nara. De esta manera, expuso que había una relación amorosa con ella y con los cocineros expertos, pero que debían mantener las distancias durante la emisión del programa. “Supongo que debe ser una distancia profesional, para no generar confianza, amistades o que mañana nos digan ‘se va a cocinar tal cosa’. Y la respetan bastante bien todos”, sentenció, dejando en claro la postura de los cuatro.

MasterChef Celebrity: los escándalos de Wanda Nara

Wanda Nara es una de las conductoras más polémicas de la televisión argentina. Su paso por MasterChef Celebrity no es una excepción, y ella expone su personalidad más picante entre los participantes. Es así como, en diversos medios de comunicación, aseguraron que existe una tensión detrás de cámaras, por algunas actitudes que Nara tiene o tuvo con cercanos a los cocineros amateurs. Un ejemplo fue su supuesto cruce con Valentina Cervantes, que aún deja de qué hablar entre los periodistas.

Ante esto, los dichos de Emilia Attias sobre la ausencia de Wanda Nara en las fiestas de MasterChef Celebrity dividieron a los usuarios que consideraron que la razón era límites profesiones, y a los que creían que las tensiones personales existían entre ellos. Entre comentarios en vivo y supuestas peleas detrás de las cámaras, el debate volvió a poner a la conductora en el centro de las polémicas, sobre todo como una protagonista de los mismos.

