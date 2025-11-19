Ni gorra ni sombrero: Emilia Attias y Nicole Neumann imponen al mesh hat como el accesorio del verano

Emilia Attias y Nicole Neumann se sumaron a la nueva tendencia en accesorios: el mesh hat. Este complemento fashionista y confeccionado en crochet es uno de los favoritos de la actriz y la modelo, tal es así que ambas posaron con él en sus redes sociales y cautivaron a sus seguidores.

Mesh hat: el nuevo accesorio favorito de Emilia Attias y Nicole Neumann

Emilia Attias y Nicole Neumann son dueñas de looks diferentes, pero en las últimas horas apostaron por uno bastante similar. Se trata de un estilo boho chic que tuvo como gran protagonista al mesh hat, el accesorio estrella este verano. La artista y la empresaria cosmética apostaron por este diseño calado y repleto de onda que ayudó a elevar sus outfits.

A través de su red social, Nicole Neumann se mostró con dos looks. El primero es un vestido marrón con mangas largas y falda con volados. La prenda tiene un escote profundo que deja lucir un collar maxi con piezas grandes en tonos tierra y turquesa, más un colgante étnico que suma color y textura. Además, lleva un cinturón ancho con apliques metálicos y varias pulseras, que refuerzan el espíritu artesanal del atuendo.

Nicole Neumann

El detalle más distintivo de su estilismo es el mesh hat tejido que lleva en la cabeza. Se trata de un gorro tipo red o crochet, en tono marrón oscuro, decorado con pequeños apliques circulares en beige que forman una hilera alrededor. En el segundo look, Nicole Neumann posee una musculosa blanca de lino con un detalle de encaje en el borde inferior y pantalones amplios en tono arena.

Los accesorios siguen esa misma línea natural, fresca y relajada: varios brazaletes finos en tonos neutros y una cartera tipo sobre de color amarillo con textura en escamas. Este último le brinda el toque de color vibrante al conjunto. Sin embargo, en este outfit el elemento más llamativo vuelve a hacer el mesh hat tejido en tono nude rosado. Esta pieza, realizada en crochet con un entramado abierto, aporta un aire boho chic muy marcado y además aporta un guiño bohemio y original que se lleva toda la atención en las redes sociales.

Nicole Neumann

Emilia Attias, por su parte, optó por un look minimalista, elegante y con un guiño fashionista. En las imágenes se la puede ver llevando un vestido largo y tejido en blanco translúcido. El diseño es sin mangas y con cuello halter, lo que refuerza su estética moderna. El toque distintivo fue, sin dudas, el mesh hat tejido en tono crudo. Este accesorio combina lo artesanal con lo chic y potencia su vestimenta.

Emilia Attias

Los mesh hat están confeccionados en crochet y ya son los predilectos de la temporada veraniega. Sus diseños calados vienen en distintos colores y son ideales para usar un accesorio cómodo, versátil y con ese aire artesanal que proviene del tejido clásico.

Emilia Attias

En las últimas semanas, se volvieron virales en plataformas como Pinterest o Tik Tok por lo que ellas no dudaron en sumarlo a su armario. De esta manera, podemos decir que no es una gorra ni sombrero y que figuras como Emilia Attias y Nicole Neumann imponen al mesh hat como el accesorio del verano.

El look sporty de Nicole Neumann que transformó en casual para el día a día

Nicole Neumann volvió a deslumbrar con su estilo único y sofisticado. Esta vez, apostó por un look sporty chic que combina comodidad y elegancia. La modelo participó de un evento organizado por una firma de indumentaria, que venderá sus productos de belleza, y se sumó al plan diferente y divertido que proponía a los presentes: una clase de pilates grupal.

Esta idea agasajaba a las invitadas con una experiencia saludable y relajada en un ambiente distendido, por lo que Nicole Neumann no dudó en asistir junto a su hermana Gege y sus amigas. Para esta oportunidad, la conductora eligió un conjunto que destacó por ser canchero y funcional. Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas, compartió un video donde se la puede ver luciendo un top negro corto con terminaciones onduladas y una calza al tono.

Nicole Neumann junto a sus amigas y su hermana Geraldine.

Estas prendas básicas son infaltables en cualquier guardarropa ya que no sólo son ideales para hacer ejercicio sino también para disfrutar de un paseo al aire libre o de una propuesta relajada. Además, al ser un atuendo monocromático ayuda a realzar la figura y aporta ese aire moderno que lo vuelve más llamativo.

Como toque distintivo, Nicole Neumann sumó un trench beige liviano, el cual contrastó a la perfección con el negro de su outfit, mostrando una vez más su habilidad para transformar un look deportivo en una opción trendy sin tanto esfuerzo. Asimismo, se trata de una prenda clásica que elevó su vestimenta y brindó un toque urbano.

En otro posteo, se puede ver a Nicole Neumann posando sonriente junto al resto de las invitadas al evento y llevando un calzado acertado: zapatillas deportivas en tonos neutros. Para sumarse a la nueva tendencia, le sumó medias altas en tono beige con detalles blancos de una reconocida firma estadounidense.