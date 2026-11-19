Rodolfo Barili es uno de los periodistas más reconocidos del país. Su extensa trayectoria en los medios lo convirtió en una de las figuras centrales del noticiero de Telefe y también le permitió consolidar un lugar destacado en la radio, donde su estilo y su inconfundible voz son parte de su sello personal. Este jueves, el conductor vivió una experiencia especial que trascendió lo profesional y lo emocionó profundamente: compartió aire por primera vez con su hijo Benicio.

Benicio, el hijo de Rodolfo Barili hizo su debut en la radio

A través de sus historias de Instagram, Rodolfo Barili compartió un momento muy especial junto a su hijo Benicio, de 19 años, quien tuvo su primera experiencia frente a un micrófono. Aunque actualmente estudia la Licenciatura en Diseño, el joven se animó a dar sus primeros pasos en el ámbito de la comunicación, un universo que conoce desde pequeño por la profesión de su papá.

Benicio y Rodolfo Barili | Instagram

Durante años, Benicio, el hijo que tuvo con su primera esposa Andrea Malano, acompañó de cerca la carrera de su padre: lo vio al frente del noticiero central de Telefe, escuchó sus intervenciones radiales y conoció desde adentro parte de la dinámica del trabajo periodístico. Sin embargo, esta vez dejó de ser un espectador para convertirse en protagonista de una experiencia que compartió con él.

El debut tuvo lugar en Cadena 3, emisora en la que el locutor está al frente de Ahora país. La visita del adolescente al estudio tuvo un motivo particular: conversar sobre GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games que llegó al mercado este jueves 19 de noviembre y despertó una enorme expectativa entre los fanáticos.

Rodolfo Barili y su hijo Benicio en la radio | Instagran

El orgullo de Rodolfo Barili por compartir aire con su hijo Benicio

Con mucho orgullo, Rodolfo Barili presentó a su hijo en su cuenta de Instagram y celebró su participación en el programa. Además, acompañó la publicación con una tierna dedicatoria que dejó en evidencia la emoción que le produjo compartir ese espacio con él: “Hoy debut de Beni en la radio. Necesitábamos quien supiera del GTA VI”.

En la imagen que difundió se los puede ver juntos, sonrientes y con auriculares, dentro del estudio de radio, rodeados de figuras y discos que forman parte de la decoración del lugar. Una jornada diferente para ambos, que quedará como un recuerdo especial, más allá de que el joven estudiante de diseño decida o no continuar ligado al mundo de los medios. "Te amo hijo", expresó, dejando plasmado su admiración.

Rodolfo Barili junto a sus hijos Dante y Benicio | Instagram

Si bien Rodolfo Barili suele mantener un perfil reservado respecto de su vida familiar y procura resguardar la intimidad de sus hijos, en ocasiones especiales se permite abrir una pequeña ventana a su mundo privado. A través de estos gestos, comparte con sus seguidores momentos significativos y deja ver, sin demasiadas palabras, el enorme orgullo y amor que siente por sus hijos, Dante y Benicio, y su esposa, la abogada Lara Piro.