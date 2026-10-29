Entramos a la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro: Guitarras eléctricas de decoración, lámpara de cristales y cuadros a medida

Rodolfo Barili y Lara Piro construyeron un hogar donde cada ambiente refleja parte de su historia y de las actividades que comparten en familia. Entre espacios integrados, detalles cuidadosamente seleccionados y objetos que tienen un significado especial para la pareja, la propiedad reúne elementos que combinan funcionalidad y personalidad en una propuesta decorativa que se destaca. La distribución abierta y las tendencias en decoración revelan una búsqueda estética que se aprecia desde el ingreso a la casa.

Guitarras eléctricas y cuadros a medida: Así es el living de Rodolfo Barili y Lara Piro

La casa de Rodolfo Barili y Lara Piro se destaca por su estética pensada en la amplitud, la luminosidad y la integración de los espacios. En las últimas horas, el periodista compartió un video en sus redes sociales donde mostró la incorporación de uno de los objetos más personales del living. La grabación reveló cómo eligieron exhibir dos guitarras eléctricas en cuadros de madera, una decisión decorativa que resume gran parte de la identidad que la pareja imprimió en cada ambiente.

Ubicadas en una de las paredes principales del living, su elección se convirtió en el nuevo foco visual del ambiente. Ambas fueron colocadas dentro de estructuras especialmente diseñadas para exhibirlas, con marcos a medida y un sistema de iluminación LED que realza cada detalle. Según contó, se trata de los instrumentos favoritos de la pareja. Una guitarra PRS en tonos rojizos y degradados, elegida por la abogada, y una Gretsch blanca con herrajes dorados que ocupa un lugar especial entre las preferencias del presentador.

La elección de Rodolfo Barili y Lara Piro responde a una tendencia que gana cada vez más terreno y aporta su impronta al espacio. Las guitarras no funcionan únicamente como elementos de exhibición, sino también como una forma de personalizar un espacio dominado por los tonos claros. Sobre las paredes también se destacan cuadros con imágenes familiares, aportando un aire más personal al ambiente.

La casa de Rodolfo Barili y Lara Piro

Por otro lado, el living combina pisos de porcelanato brillante en tonos neutros, paredes neutras y una distribución abierta que potencia la sensación de continuidad visual. Los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural, mientras que los sillones y los muebles de terminaciones metálicas oscuras aportan contraste dentro de una decoración que privilegia la claridad y la funcionalidad. La organización que eligió la pareja permite mantener una conexión permanente con el jardín exterior.

Cava vidriada y un amplio jardín: Los detalles de la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro

Uno de los elementos que más llama la atención al ingresar al living de la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro es la gran araña de cristales que cuelga sobre el living. La estructura, compuesta por caireles y piezas talladas, se transforma en el punto más destacado de la iluminación general. Su presencia aporta volumen al espacio y dialoga con el estilo moderno del ambiente, generando un equilibrio con las líneas contemporáneas que predominan en la propiedad.

La casa de Rodolfo Barili y Lara Piro

La propiedad fue remodelada antes del casamiento de la pareja con el objetivo de adaptarse a la dinámica de una familia ensamblada. A partir de esas modificaciones, el living, el comedor y la cocina quedaron más conectados entre sí, favoreciendo la circulación y los encuentros cotidianos. Esta idea de espacios integrados se repite en toda la vivienda, que prioriza la conexión manteniendo la funcionalidad. Entre los detalles que completan el recorrido están una cava de vinos vidriada, barandas de hierro negro de inspiración clásica.

El jardín ocupa un lugar central dentro de la residencia de Rodolfo Barili y Lara Piro, conectándose visualmente con los ambientes principales. Palmeras, áreas verdes y distintos rincones destinados al descanso acompañan la vida diaria de la familia. La casa combina recursos decorativos personalizados, espacios luminosos y una distribución abierta que pone el acento en el confort y en la convivencia, con detalles cargados de significado para la pareja.

El jardín de la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro

Rodolfo Barili y Lara Piro encontraron una forma original de integrar objetos vinculados a su historia personal dentro de la decoración de su casa. Las dos guitarras eléctricas exhibidas en una de las paredes principales del living se transformaron en una de las piezas más distintivas del ambiente, acompañadas por estructuras realizadas a medida, iluminación cuidadosamente diseñada y detalles que refuerzan la identidad de cada espacio. Junto a las arañas de cristal y los marcos personalizados, forman parte de una propuesta que combina elementos contemporáneos con objetos cargados de significado.

VDV