El presente de Lucía, la hija menor de Jairo: su vida en Italia, el reencuentro con su papá y su pasión por el arte y el rugby

Lucía González Sainz de los Terreros, la hija menor de Jairo, construyó una vida lejos de la exposición pública que acompaña al cantante. Radicada en Milán, la historiadora del arte comparte algunas escenas familiares y profesionales en sus redes sociales, donde asoma otra de sus pasiones: el rugby. Su presente combina una carrera cultural independiente con una vida familiar de perfil bajo.

En sus publicaciones aparecen viajes, recorridos por museos e instantes junto a sus seres queridos. A sus 41 años, lleva más de una década de casada y es mamá de tres hijos. Su historia personal está atravesada por distintas ciudades europeas, pero conserva un vínculo cercano con la Argentina, adonde regresa a menudo para reunirse con su familia.

Cómo es la vida de Lucía González en Italia y sus reencuentros con Jairo

Lucía González es la menor de los cuatro descendientes de Jairo y Teresa Sainz. Actualmente vive con su marido y sus tres hijos, Alessia, Filippo y Leonardo. La vida europea le permitió continuar su actividad profesional, mientras comparte fotografías de paseos y encuentros sin convertir su intimidad en el centro de su perfil público.

Lucía González durante un paseo al aire libre con uno de sus hijos.

Una de las postales que difundió corresponde a una visita a Buenos Aires junto a Leonardo. El niño aparece de espaldas frente al río, con los edificios de Puerto Madero al otro lado. El viaje dejó un registro de su regreso al país, una oportunidad para sostener el contacto con sus raíces argentinas.

Al regresar a Europa, Lucía González compartió una reflexión sobre los diez días que pasó en la Argentina junto a su pequeño, a quien llamó cariñosamente “el tanito”. “Diez días de volver a casa, de dejarme cuidar, de llenar el alma de voces conocidas”, escribió en Instagram. Aunque reconoció que no pudo encontrarse con todas las personas que hubiera querido, destacó los recuerdos que construyó con el pequeño en aquella visita.

La despedida dio lugar a unas palabras sobre lo que significa vivir lejos de sus afectos. “Me fui otra vez, con la distancia a cuestas, pero el corazón lleno”. En el cierre de su mensaje agradeció el cariño recibido y reflexionó sobre la posibilidad de llevar consigo una parte de su hogar, independientemente del lugar donde se encuentre.

En noviembre de 2025, Jairo compartió imágenes del reencuentro con su hija y celebró el cumpleaños de su nieto Filippo. “Días felices”, escribió en aquella oportunidad. En 2026, volvió a recibirla en Buenos Aires, esta vez acompañada por Leonardo. “Mi hija Lucía vino a pasar unos poquitos días en Buenos Aires con mi nieto Leonardo y todo es felicidad”, expresó el cantante en sus redes sociales.

El reencuentro de Lucía junto a su padre en Buenos Aires.

La relación ya había quedado reflejada en otra visita del músico a Europa en 2023. Entonces compartió una fotografía con ella y la presentó cariñosamente como “mi Lulú”. Ese apodo familiar mostró una faceta íntima del intérprete, habitualmente más presente en las noticias por sus conciertos y su extensa trayectoria musical.

En abril de 2021, la joven apareció mediante un mensaje grabado en un homenaje televisivo por los cincuenta años de carrera de su progenitor. “Te extraño muchísimo y me encantaría abrazarte”, expresó en aquel contexto de restricciones sanitarias. La distancia se había vuelto especialmente difícil mientras Teresa atravesaba una enfermedad prolongada.

La historiadora del arte compartió esta secuencia junto a su padre.

La muerte de su madre, en julio de ese año, marcó otro episodio doloroso: las limitaciones para viajar impidieron que los familiares radicados en el Viejo Mundo llegaran a despedirla. Los posteriores reencuentros adquirieron un valor particular después de aquellos meses de separación, que el propio cantante relató en distintas entrevistas.

La pasión de Lucía González por el arte y su afición al rugby

Lucía González Sainz estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 2008 y completó el Máster en Estudios Avanzados de Museos y de Patrimonio Histórico-Artístico en 2012. Su formación académica le permitió desarrollar una carrera como curadora, con experiencias en instituciones culturales y proyectos internacionales.

Lucía González junto a su familia.

Su trayectoria incluye experiencias profesionales en el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Centro Cultural Recoleta y la Colección Peggy Guggenheim de Venecia. La organización de exposiciones y el asesoramiento artístico ocupan un lugar destacado en su carrera. En España trabajó en la Galería Álvaro Alcázar, donde comenzó a vincularse con coleccionistas y a profundizar sus conocimientos sobre el mercado.

Desde Milán impulsa Sumira Dada, su proyecto independiente dedicado a la curaduría y la promoción del arte contemporáneo. A través de esta iniciativa colabora con artistas, galerías y coleccionistas de distintos países. Su objetivo es acercar las obras a nuevos públicos, mediante exposiciones, asesoramiento especializado y difusión en plataformas digitales.

Obras de arte difundidas a través del proyecto cultural Sumira Dada.

Su portfolio incluye proyectos en Barcelona, Hamburgo y Milán, ciudad donde reside actualmente. Entre sus antecedentes sobresale la muestra Jairo Pintor, presentada en el Centro Cultural Recoleta en 2011. Ella estuvo a cargo de la curaduría y convenció a su padre de exhibir sus pinturas, una faceta que hasta entonces había compartido principalmente con su círculo cercano.

El vínculo familiar con las expresiones artísticas tiene otra particularidad. Leonardo, uno de sus tres chicos, nació un 15 de abril, Día Mundial del Arte, una coincidencia que el propio Jairo destacó en una entrevista televisiva de 2021. La fecha coincide, además, con el nacimiento de Leonardo da Vinci, una de las figuras más reconocidas de la historia de la pintura.

Fuera de los museos y las galerías, las imágenes muestran su entusiasmo por el rugby. En octubre compartió secuencias tomadas en una cancha de Rugby Rho, con camiseta deportiva y los brazos abiertos bajo los postes. La publicación permite conocer su interés por esta disciplina, una de las facetas menos difundidas de su presente.

Lucía González en una cancha de Rugby Rho.

“Unas fotos de principios de octubre que no quiero que queden en un cajón”, escribió. El registro deportivo contrasta con las imágenes de exposiciones y recorridos culturales que predominan en su otra cuenta, dedicada a Sumira Dada. Lucía González mantiene una vida asentada en Italia, diez años de matrimonio y una trayectoria que reúne curaduría, proyectos propios y rugby. Los encuentros con Jairo siguen siendo parte de esa historia, en la que el interés compartido por la pintura ofrece una conexión especial entre los dos.