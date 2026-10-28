El presente de Maxi Ghione a un mes de su liberación

Maxi Ghione construyó una extensa trayectoria en el espectáculo argentino, con participaciones en ficciones televisivas como Buenos vecinos, Montecristo, Casi ángeles, Soy gitano y Botineras. También trabajó en cine, con títulos como Roma, de Adolfo Aristarain, y Aterrados, dirigida por Demián Rugna, además de desarrollar una carrera teatral por la que recibió un Premio ACE por su labor en Las alegres mujeres de Shakespeare.

Maxi Ghione

Sin embargo, hace un mes, su nombre quedó en el centro de la polémica por un episodio que derivó en una causa judicial. Maxi Ghione fue denunciado por amenazas calificadas, portación ilegal de armas y privación ilegítima de la libertad, y permaneció tres días detenido antes de recuperar la libertad bajo medidas cautelares. Mientras la investigación continúa, se conocieron detalles de su presente profesional.

Cómo son las clases de actuación que dicta Maxi Ghione

A través de sus redes sociales, Maxi Ghione compartió información sobre las clases de actuación que dicta de manera virtual. Los encuentros se realizan por Google Meet y tienen una modalidad individual, con una sesión semanal de una hora. Durante ese tiempo, el actor trabaja de forma personalizada con cada alumno, en un espacio dedicado a su formación actoral.

Cómo son las clases de actuación que dicta Maxi Ghione

A diferencia de los talleres grupales, esta propuesta permite que el intérprete mantenga un intercambio directo con cada estudiante. La dinámica de las clases está organizada en encuentros individuales y periódicos, en los que el trabajo se concentra en la experiencia particular de quien participa.

El descargo de Maxi Ghione sobre la causa judicial

La causa que involucra al actor se originó a partir de la denuncia de un trabajador sexual, quien sostuvo que, durante un encuentro en la vivienda de Maxi Ghione en Lehmann, Santa Fe, el artista habría exhibido armas de fuego cargadas en tono intimidatorio y lo habría retenido contra su voluntad durante cinco horas. Sin embargo, ddespués de ser liberado, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram en el que adelantó que volvería a hablar públicamente sobre lo sucedido: "Lo muy importante: voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora. Esto va a pasar", expresó.

En la misma grabación, también se refirió a las distintas versiones que comenzaron a circular: "La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después la verdad la va a decir la Justicia", sostuvo. Mientras la investigación judicial continúa, Maxi Ghione adelantó que volverá a referirse públicamente al caso a través de una transmisión en vivo. Por el momento, su situación procesal sigue sujeta a las medidas cautelares dispuestas por la Justicia y a los avances de la causa.