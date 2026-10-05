El contundente descargo de Maxi Ghione tras ser liberado: “Voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora”

Maxi Ghione reapareció en redes sociales este lunes 05 de octubre, después de recuperar la libertad y compartió un video en el que se refirió por primera vez a la situación que atravesó durante los últimos días. El actor había permanecido detenido en Rafaela luego de un allanamiento realizado en una vivienda de Lehmann, Santa Fe.

Maximiliano Ghione se pronunció en redes tras ser liberado

En su mensaje, el director anticipó que próximamente realizará una transmisión en vivo para brindar más detalles sobre aquello que pueda aclararse hasta el momento. También dejó en claro que, más allá de las distintas versiones que circulan, será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió.

Qué dijo Maxi Ghione tras ser liberado

“Lo muy importante: voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora. Esto va a pasar”, expresó Maxi Ghione al comienzo de la grabación que publicó en su cuenta de Instagram. De esta manera, adelantó que volverá a hablar públicamente sobre la situación que derivó en su detención.

El actor también se refirió a las diferentes versiones que comenzaron a circular durante los últimos días: “La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después la verdad la va a decir la Justicia”, sostuvo, en una definición con la que marcó su postura frente a la investigación que continúa en curso.

La explicación de Maxi Ghione sobre su llegada a Lehmann

En el mismo video, Maxi Ghione decidió aclarar algunas teorías vinculadas con su llegada a Lehmann. Según relató, había viajado a San Luis para vivir allí a partir de una propuesta laboral que finalmente no se concretó. Fue entonces cuando conoció a Daniel Tita, a quien definió como su amigo y médico, y junto a él y Paola Magali Rivas pusieron en funcionamiento un bodegón. El actor explicó que no aportó dinero al emprendimiento y que su participación consistía principalmente en ser la cara visible del lugar.

La explicación de Maxi Ghione sobre su llegada a Lehmann

A partir de esa explicación, también salió al cruce de una versión que señalaba que Tita y Rivas eran pareja: “Esto lo estoy haciendo por ellos, porque realmente son mis amigos, trabajan juntos”, sostuvo, y explicó que Daniel es amigo del marido de Paola, mientras que él también mantiene una amistad con su esposo. Además, negó haber sido utilizado para poner en marcha el negocio y destacó el apoyo que recibió de ambos: “Nadie me usó, nadie me sacó guita. No me usaron para poner el bodegón; al contrario, me rebancaron”.

Por qué Maxi Ghione fue detenido

La detención de Maxi Ghione ocurrió este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda de Lehmann, Santa Fe. El procedimiento fue dispuesto en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un trabajador sexual, quien habría señalado que fue contratado para acudir al domicilio donde se encontraba el actor y que durante el encuentro habría permanecido retenido contra su voluntad.

Maximiliano Ghione agradeció a las personas que lo acompañaron durante estos días

La causa contempla, por el momento, las hipótesis de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron armas de fuego que serán incorporadas a la investigación. Maxi Ghione fue trasladado a la Alcaidía de Rafaela y permaneció detenido durante tres días, hasta que recuperó la libertad este viernes. Tras su liberación, el actor también agradeció a las personas que lo acompañaron durante estos días y a quienes, según expresó, continuaron confiando en él.