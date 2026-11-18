Ser hija de Diego Peretti no fue lo único que marcó el camino de Mora en el mundo artístico. Desde chica encontró en el teatro una manera de expresarse y, con el paso de los años, amplió sus intereses hacia otras áreas de la industria audiovisual. Hoy, a sus 24 años, combina su trabajo como actriz con la dirección, la escritura y la producción de proyectos propios.

Mora, hija de Diego Peretti

En ese recorrido también encontró una dinámica particular junto a su papá: en algunos trabajos, los roles se invierten y es ella quien está al frente del proyecto, mientras él se pone a disposición de sus indicaciones como actor. Una experiencia que refleja el lugar que la joven comenzó a construir detrás de cámara y su decisión de desarrollar una carrera con identidad propia.

De actriz a directora: la historia de Mora Peretti y su trabajo con su papá Diego Peretti

Mora Peretti nació en Buenos Aires en abril de 2002, fruto de la relación entre Diego Peretti y Natalia Milazzo. Su acercamiento al teatro ocurrió cuando tenía diez años, aunque en un principio lo encontró como una herramienta para superar la timidez. Con el tiempo, ese primer contacto se transformó en una vocación que decidió profundizar a través de su formación en espacios como Timbre4 y Otro Mundo. Su interés por el lenguaje audiovisual también la llevó a estudiar Realización Audiovisual, una carrera que le permitió explorar otras posibilidades dentro de la industria.

De actriz a directora, la historia de Mora Peretti

En paralelo, comenzó a desarrollar su trayectoria como actriz: debutó en cine con Mamá se fue de viaje, en 2017, y años más tarde participó en la ficción Buenos Chicos y en la serie Medusa. Sin embargo, su trabajo no se limitó a estar frente a las cámaras. Uno de los proyectos que mejor refleja esa faceta es ¿A dónde vamos a parar?, su tesis universitaria, que escribió y dirigió a través de WIF Producciones. La propuesta contó con las actuaciones de Diego Peretti y Federico D'Elía, y le permitió asumir la conducción creativa de una historia en la que su propio padre trabajó bajo sus indicaciones.

WIF Producciones, el proyecto de Mora Peretti con el que busca abrirles camino a otros jóvenes

La inquietud de Mora Peretti por desarrollar sus propias historias también estuvo vinculada a las dificultades que atravesó para conseguir oportunidades en el ambiente artístico. Después de experimentar las frustraciones de los castings y las complicaciones para concretar proyectos, decidió crear un espacio desde el cual pudiera impulsar sus ideas y trabajar junto a otros artistas de su generación. Así nació WIF Producciones, sigla de Women in Film, una productora independiente que fundó junto a colegas y amigas. La iniciativa apunta a desarrollar contenidos propios desde una perspectiva femenina y creativa, además de convocar a jóvenes actores, técnicos y realizadores para formar parte de sus producciones.

Mora Peretti tiene una productora independiente

El trabajo autogestivo también implica encontrar distintas maneras de financiar los rodajes. Para eso, el equipo combina campañas digitales con la organización de encuentros culturales y fiestas como La Analógica, que realizan en distintos espacios de Buenos Aires. A través de estas iniciativas, buscan sostener sus proyectos y compartir con el público el proceso creativo que hay detrás de cada producción. A sus 24 años, Mora, la hija de Diego Peretti desarrolla una carrera que combina la actuación con el trabajo detrás de cámara.