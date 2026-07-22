Así fue el primer mes de Bruna Vázquez Sarkany, la hija de Clara Sarkany

Clara Sarkany vivió un junio inolvidable con la llegada de su hija Bruna Vázquez Sarkany, fruto de su relación con Santiago Vázquez. El nacimiento marcó el inicio de una etapa donde cada instante se convirtió en un recuerdo único, desde los primeros abrazos hasta las rutinas que dieron forma a la vida familiar. Las fotos de la pequeña, rodeada de su entorno más cercano, dejaron entrever cómo se acoplaron a esta nueva etapa.

Familia, abrazos y momentos únicos: El primer mes de nacida de Bruna Vázquez Sarkany, la hija de Clara Sarkany

Clara Sarkany recibió a Bruna Vázquez Sarkany el 3 de junio de 2026, un acontecimiento que transformó su día a día junto a Santiago Vázquez. El primer mes estuvo lleno de momentos íntimos y gestos que reflejaron la construcción de un nuevo vínculo en el hogar, donde la familia estuvo presente en cada momento. Entre pequeños detalles y descubrimientos cotidianos, comenzaron a transitar una etapa que quedará grabada en la memoria por la intensidad de sus primeros instantes.

En las últimas horas, la hija de Ricky Sarkany utilizó sus redes sociales para compartir una serie de momentos únicos junto a su pequeña hija. A poco más de un mes de nacida, la bebé vivió días repletos de emoción, con sus padres, tíos y primos como protagonistas. Las fotografías muestran la emoción del instante inicial, con la niña envuelta en una manta, recostada sobre el pecho de su madre mientras le hacen caricias para que durmiera. Cada instante reflejó cómo la empresaria está viviendo esta nueva etapa.

Santiago Vázquez, Bruna y Clara Sarkany

Durante las semanas siguientes, la rutina giró en torno a los cuidados y al fortalecimiento del vínculo. Las imágenes reflejan a Bruna durmiendo plácidamente, con sus manitos cerradas y expresión serena, o aferrando con fuerza el dedo de sus padres, un gesto que emocionó a todos los seguidores de Clara Sarkany. La comunicadora y Santiago Vázquez posaron junto a la niña en una imagen donde todos tenían puesta la camiseta de la selección, simbolizando el espíritu mundialista que los acompañó todo este mes.

Bruna Vázquez Sarkany

Entre las imágenes que más llamó la atención de los seguidores de la hija de Ricky Sarkany, Bruna aparece sobre un almohadón con estampado de ositos en tono beige. La bebé, de poco más de un mes de nacida, se luce con un conjunto rosa pálido, de mangas largas, junto con unos aritos que completan la escena a la perfección. Cada detalle, desde un suspiro hasta una sonrisa incipiente, se convirtió en un recordatorio de la belleza de los comienzos.

Clara y Josefina Sarkany comparten la maternidad con un mes de diferencia

Clara Sarkany recibió a su hija Bruna el 3 de junio de 2026, y apenas unas semanas más tarde su hermana Josefina, también se convirtió en mamá. La coincidencia temporal convirtió a la familia en protagonista de un doble acontecimiento, con la llegada de dos nuevas integrantes que llenaron de alegría el entorno cercano. Ambas vivieron la experiencia de los primeros días casi en simultáneo, compartiendo rutinas y emociones que marcaron un período único.

Josefina Sarkany y su hija Cora

La segunda hija de Ricky Sarkany presentó a su bebita en sus redes sociales, compartiendo imágenes que reflejaron la emoción de los primeros días. La pequeña apareció en brazos de su madre, rodeada de gestos de cariño y acompañada por la presencia del diseñador, quien celebró con entusiasmo la llegada de otra nieta. La presentación mostró la intimidad de un hogar que se adaptaba a la llegada de un nuevo miembro, con detalles que transmitieron la calidez de la familia en esta etapa.

La maternidad compartida entre las hermanas generó un clima único en la familia, con experiencias que se vivieron casi en paralelo. Mientras Clara Sarkany transitaba el primer mes de Bruna, Josefina Sarkany iniciaba sus propios días de adaptación, con rutinas similares y descubrimientos que marcaron el inicio de una nueva etapa. La coincidencia permitió que ambas pudieran acompañarse mutuamente, fortaleciendo aún más el vínculo entre ellas y creando recuerdos que quedarán grabados en la memoria.

Josefina, Clara, Violeta Sarkany junto a las pequeñas Bruna y Cora

El primer mes de Bruna Vázquez Sarkany fue un recorrido de ternura, compañía y aprendizajes. Las imágenes compartidas por Clara Sarkany muestran cómo la bebé transformó la vida de sus padres y de toda la familia, convirtiéndose en el centro de un universo lleno de amor. Con poco más de 30 días, la niña ya dejó una huella imborrable en su entorno, coincidiendo con la llegada de Cora, la segunda hija de Josefina Sarkany.

VDV