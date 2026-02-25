De Mariana Fabbiani y Claudia Villafañe a María Belén Ludueña: los mejores looks de la presentación especial de Ricky Sarkany

Ricky Sarkany fue el protagonista de una noche llena de lujo y moda, en el lanzamiento de su libro “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”. El evento se realizó en el mítico Ateneo Grand Splendid, en Recoleta, y las celebridades más cercanas a él no dudaron en pasarse. Desde Mariana Fabbiani a Claudia Villafañe y María Belén Ludueña, las famosas llegaron con su mejor estilo elegante, e impusieron algunas de las tendencias para elevar los mejores looks nocturnos.

Ricky Sarkany con María Belén Ludueña y Jorge Macri

Todos los looks de la noche especial de Ricky Sarkany

1. Los total black para la elegancia

El negro es un color que remite a la elegancia y sofisticación, en los eventos de las grandes celebridades. La oscuridad del color permiten jugar con los diseños de los atuendos y las diferentes telas de los mismos. Mariana Fabbiani llegó al evento de Ricky Sarkany con un conjunto de top y pollera corta sastrero, que se caracterizaba por ser un juego geométrico. De forma de corset, dibujaba un rombo sobre su pecho y unos cortes irregulares en sus hombros.

Mariana Fabbiani

Por su parte, María Belén Ludueña también dijo presente al evento, de la mano de Jorge Macri. En diferencia de su compañera periodista, ella apostó por un vestido largo de una tela elástica. El mismo era ceñido sobre la cadera, lo que le permitía destacar su panza de embarazada. Sin embargo, la falda caía en cuadrados, permitiendo el movimiento de la modelo.

María Belén Ludueña, Jorge Macri

2. Los colores oscuros y el blanco: la combinación clave de la modernidad

Los negros o colores oscuros encuentran al minimalismo con la combinación perfecta del blanco. Y, ¿qué es el minimalismo si no la tendencia más elegida por la modernidad fashionista? Lucía Maidana fue una de las presentes que se la jugaron por un composé cómodo y relajado de top y el jean con pinceleadas, donde jugaba con la mezcla de estos dos espectros diferentes. Otras modelos fueron por el vestido negro y el saco sastrero blanco, buscando la elegancia, o la combinación Y2K favorita de las it girls.

Lucía Maidana

Combinación elegante del black and white

3. Las estampas como apuesta a la originalidad

La originalidad de la elegancia es una búsqueda entre texturas y colores que invita a las celebridades a apostar por algunos estampados clásicos. El animal print, los dibujos a mano o el estilo escocés son solo algunos de los conocidos, y Claudia Villafañe decidió ir por ellos al momento de ir al evento de Ricky Sarkany. Con los colores terrenales favoritos del otoño, la cocinera demostró la combinación perfecta de un jean clásico con la camisa elegante a cuadros.

Claudia Villafañe

Por su parte, Agustina Casanovas también innovó con los colores, pero llevó las estampas a su prenda inferior. El pantalón de un verde oliva se fusionaba con cuadrados negros, que combinaban, a su vez, con las botas de invierno total black. Como cierre de elegancia y originalidad, el top de estilo musculosa ceñida en el pecho caía como si fuera un vestido, dando un claro guiño a la moda de los 2000 que volvió entre los favoritos.

Agustina Casanovas

Las famosas demostraron sus favoritos para eventos nocturnos, y marcaron la noche de Ricky Sarkany como la más fashionista de los últimos días. Entre los colores oscuros y los estampados, los looks fueron destacados por los mismos presentes y por los expertos, que eligieron sus preferidos de todos los propuestos.

A.E