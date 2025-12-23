Clara, la hija de Ricky Sarkany, espera su primer hijo

Clara Sarkany, hija del diseñador Ricky Sarkany, transita una etapa de intensa emoción y plenitud personal. En medio de un año que la encontró consolidando su proyecto profesional y explorando nuevas facetas de su vida junto a su pareja, el DJ Santiago Vázquez, la joven reveló al mundo que espera su primer bebé, una niña a la que cariñosamente definió como “bebucha en camino”.

La noticia, compartida con naturalidad y sensibilidad en sus redes sociales, revela una intimidad que va más allá del anuncio público: pequeños videos, instantes familiares, abrazos, sonrisas espontáneas y el amor que rodea a una mujer que se prepara para un rol que siempre imaginó con ternura y profundidad.

Izquierda: Clara Sarkany y Santiago Vázquez. Derecha: El chat de Clara con su papá en el que le cuenta la noticia

Clara Sarkany y la emoción de convertirse en madre

Al escribir desde lo más profundo de su corazón, Clara Sarkany acompañó su post con imágenes del embarazo, registros de ecografías y la reacción de quienes la aman. En una de esas piezas visuales, se la ve cubierta de emoción al enterarse que su bebé es una niña, cubriendo su rostro con las manos ante la magnitud del instante.

El anuncio fue celebrado con gran calidez no solo por su entorno íntimo, sino por colegas, amigos y figuras del espectáculo que no tardaron en expresar su cariño. Entre los mensajes que inundaron el post, se destacaron palabras de aliento de celebridades como Lola Latorre, Julieta Poggio, Catherine Fulop y Mica Vázquez, quienes compartieron palabras de afecto y emojis que reflejan el cariño hacia la futura mamá.

“Toy contento. Clari nos trae una nenita”, dijo Ricky Sarkany cuando se enteró que iba a ser abuelo

Pero la celebración no se limita a los mensajes en redes. Clara también compartió capturas de chats familiares, donde su padre, el reconocido diseñador Ricky Sarkany, la colmó de orgullo y ternura con palabras sencillas y profundas: “Toy contento. Clari nos trae una nenita”. En esas letras breves se reflejan años de afecto y una complicidad que ahora se proyecta hacia la próxima generación.

Clara Sarkany: entre recuerdos, afectos y un nuevo horizonte

La llegada de este anuncio toca además una fibra sensible para quienes conocen la historia de la familia Sarkany. El vínculo profundo que une a Clara con quienes la rodean, y en particular con su hermana Sofía, recordada con cariño tras su prematura partida, se siente latente en cada gesto de cariño y en cada felicitación recibida. El acompañamiento de figuras como la China Suárez, amiga cercana de la familia, suma una dimensión emotiva que trasciende el festejo.

Mientras transita esta etapa con serenidad y entusiasmo, Clara también compartió momentos espontáneos de su intimidad cotidiana. Entre ellos, un video grabado en su lugar de trabajo, donde sorprendió a sus compañeros con el anuncio. En medio de una división improvisada entre team lady y team men, levantó los brazos y confirmó la noticia: espera una nena, un gesto simple, cargado de alegría compartida.