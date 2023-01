Pam Ferris, la actriz que le dio vida a Tronchatoro en Matilda.

Matilda llegó al cine en 1996 y rápidamente se convirtió en un éxito. No existe niño de los 90 que no recuerde la aclamada cinta y a la terrorífica "Directora Tronchatoro", que fue encarnada por Pam Ferris, una actriz alemana que hoy tiene 74 años.

El film se basaba en la novela homónima de Roald Dahl y, aunque presenta ciertas diferencias, hoy sigue siendo un éxito literario y cinematográfico. En efecto, el musical de Matilda se estrenó el 25 de diciembre en la plataforma de Netflix y su versión teatral llega a la calle Corrientes en Buenos Aires en el 2023.

Qué fue de la vida de Pam Ferris, "Tronchatoro" en la película de Matilda

Pam Ferris es una actriz galesa nacida en Alemania el 11 de mayo de 1948, que consolidó su carrera al darle vida a Agatha Trunchbull (Tronchatoro).

Entre las escenas más recordadas del film se encuentran dos que son un ícono. En la primera, Tronchatoro obliga a Bruce Bolaños, un alumno del colegio, a comer una torta de chocolate gigante. En la segunda, la villana agarra de las trenzas a la pequeña Amanda Tripp, por no cumplir las reglas de la escuela y llevar un peinado diferente a las otras niñas.

Además de actuar en "Matilda", le dio vida a diferentes personajes en numerosas telenovelas como Connie, Hardwicke House, Oranges Are Not the Only Fruit, Where the Heart Is y Paradise Heights. Desde 2003 hasta 2006 interpretó a la detective amante de la jardinería Laura Thyme en Rosemary & Thyme.

Sus interpretaciones en películas de época incluyen papeles en adaptaciones televisivas de: Middlemarch, The Tenant of Wildfell Hall, Our Mutual Friend, The Turn of the Screw, Pollyanna y Jane Eyre.

En el mundo del cine, Ferris también interpretó a la Tía Marge en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.

Pam Ferris está casada con el actor Roger Frost desde el año 1986 y no tiene hijos. En la actualidad, aprovecha su tiempo libre en la lectura y disfruta del cariño de sus dos perros. “Consumo libros como solía consumir cigarrillos", supo decir en una entrevista la actriz que ya se encuentra retirada.