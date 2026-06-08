La Justicia definió qué pasará con los restos del Indio Solari

El Indio Solari fue uno de los referentes de la música más importantes de la historia del rock nacional. La noticia de su fallecimiento en su casa de Parque Leloir, el viernes 5 de junio del 2026, generó una gran tristeza en todos los músicos y fanáticos de su carrera. Tras haberse llevado a cabo su velorio, el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, muchos de los usuarios de las redes sociales y más curiosos comenzaron a hablar sobre los pasos a seguir para poder darle la última voluntad al cantante. Sin embargo, la Justicia tomó una determinación clave que atrasó el proceso de entregarle los restos a su familia.

Indio Solari

Los restos del Indio Solari y la determinación de la Justicia

Carlos Alberto "Indio" Solari falleció a sus 77 años, en su domicilio de Parque Leloir, el viernes 5 de junio del 2026. Según se pudo conocer, fue encontrado en el sector de la pileta climatizada de su vivienda. La autopsia preliminar determinó que el músico murió como consecuencia de un ACV hemorrágico, pero, a pesar de esta información, la causa de su fallecimiento aún se encuentra abierta, lo que provocó la determinación de la Justicia de que aún no se entregarán los restos del cantante.

El fiscal Lucio Rivero se encarga de la averiguación de la causa. Si bien se encamina a su cierre, pues no habría indicios de criminalidad ni negligencia en torno al fallecimiento, todavía faltan estudios complementarios, declaraciones testimoniales de personas cercanas al músico para poder reconstruir las últimas horas y completar el expediente antes de una resolución definitiva, y cerrar la investigación judicial.

Así fue el comunicado que anunció el fallecimiento del Indio Solari

Según dieron a conocer algunos medios de comunicación, en concreto y para cerrar la investigación, todavía falta: Que se incorporen los estudios toxicológicos, que se completen los análisis de ADN, que estén terminadas las pericias sobre vísceras, que declaren los testigos del entorno familiar y médico, que el fiscal evalúe toda la información reunida, que la Justicia cierre formalmente la causa y, recién entonces, se autorizará el destino final de los restos.

Tras haberse cerrado la investigación, se espera que la familia cumpla con la voluntad que había manifestado el Indio Solari de ser cremado. Por el momento, no se conocen detalles sobre cómo llevarán a cabo su último deseo, ni sobre la despedida íntima que harán los seres más cercanos del músico. Sin embargo, por el momento queda la investigación judicial abierta, por lo que se determinó que todavía no se podrá concretar.

Indio Solari

Por el momento, se pudo llevar a cabo la despedida pública en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda. El histórico evento comenzó la mañana del domingo 7 de junio y concluyó en la madrugada del lunes 8 de junio de 2026, con más de un millón de fanáticos que formaron fila por una extensión de más de 70 cuadras, llegando en sus picos más altos hasta el Puente Pueyrredón.

La familia se mostró conmovida por el amor que recibió el Indio Solari en este evento especial, y se volvió a resguardar de la mediatización. El último deseo del cantante era ser cremado, voluntad que se llevará a cabo una vez que se cierre la investigación. La Justicia tomó la determinación de terminar de averiguar unos últimos detalles, además de tomar testimonios, antes de una resolución definitiva.

A.E