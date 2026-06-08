La conmovedora reacción de Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari, en su velorio: el video

El viernes 5 de junio, Carlos Alberto “Indio” Solari se convirtió en una de las grandes leyendas de la cultura argentina tras su fallecimiento a los 77 años. Considerado uno de los máximos ídolos del rock nacional, su despedida derivó en un multitudinario velatorio público en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda que se extendió durante todo el fin de semana y reunió a más de un millón de personas que llegaron para rendirle homenaje. Junto al féretro se encontraba su esposa, Virginia Mones Ruis, quien acompañó la ceremonia en medio de una profunda conmoción. Sin embargo, un hecho puntual durante la despedida generó una inesperada reacción por parte de la mujer.

La reacción de Virginia Mones Ruis en el velatorio del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz, conocida en su círculo cercano como “Viru” o “La Flaca”, sostuvo a lo largo de los años un perfil marcadamente reservado, alejado de los medios y de la exposición pública. Acompañó durante más de cuatro décadas la vida de una de las figuras más influyentes del rock argentino, el Indio Solari, en una relación que se mantuvo en completo hermetismo. Tanto su matrimonio como los aspectos más íntimos de su familia, incluida la llegada de su hijo Bruno, fueron siempre preservados con discreción, en línea con la decisión inquebrantable de resguardar su privacidad.

Indio Solari, Virginia Mones Ruiz | Instagram

Sin embargo, los seguidores del creador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota la consideran una pieza fundamental para el cantante, debido a que lo acompañó tanto en sus momentos de gloria, como así también durante las adversidades y las complicaciones de salud generadas por el avance del Parkinson. Tal es así que, durante el velatorio público, la mujer acompañó la multitudinaria despedida a un costado del cajón con los restos del músico. Fue en ese momento en el que vio el llanto desconsolado de una fanática y se acercó para hablar con ella.

En las imágenes viralizadas en TikTok, una joven, visiblemente conmocionada, transitó frente al féretro del ídolo del rock nacional sin poder contener el llanto y alcanzó a decir: “Estaba enterrando a una persona y me enteré”. En ese instante, Virginia se aproxima a ella, le toma el rostro con ambas manos y le dirige unas palabras con total cercanía, en un gesto cargado de contención y simbolismo, casi maternal, que rápidamente llamó la atención de quienes presenciaron la escena y registraron el momento.

"Respira y tranquilízate", se le escuchó decir entre un murmullo generalizado y exclamaciones de afecto al cuerpo del intérprete. “Estamos junto con vos, por mí, junto a tus compañeros y junto con toda la gente que está organizando, ¿sí?”, continuó tratando de llevar calma en medio de tanta desolación y angustia. Como si esto fuese poco, con suma energía le recomendó: “Seguí caminando ahora que tenés que ser fuerte. Andá tranquila, gritá todo lo que quieras, desahogate”.

Virginia Mones Ruiz, esposa del Indio Solari, consolando a una fanática

El mensaje de Virginia Mones Ruiz a la fan del Indio Solari

No conforme con ese gesto de consuelo, y una vez que la “ricotera” logró tranquilizarse, Virginia Mones Ruis lanzó una frase que conmovió a los presentes: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte”. Acto seguido, le brindó un fuerte abrazo, en un gesto de profunda empatía y comprensión ante su dolor, en medio de un clima de emoción colectiva que se vivía en la despedida.

Por su parte, quienes rodeaban a la joven también se sumaron a las muestras de afecto y reconocimiento hacia la viuda. “Fuiste la mejor compañera del Indio de toda la vida”, gritó una peregrina en medio de la emoción colectiva, destacando la figura de la mujer que lo acompañó en la intimidad y en la discreción, siendo testigo privilegiada del talento, la trayectoria y el legado artístico del fundador de Los fundamentalistas del aire acondicionado.

Cabe destacar que Virginia Mones Ruis también retribuyó las muestras de cariño que distintas organizaciones sociales y seguidores le brindaron al Indio. De esta manera, con la humildad y el bajo perfil que la caracterizaron durante más de cuatro décadas, la esposa del cantante se mantuvo cercana a la gente, agradeciendo cada gesto de afecto y acompañando en silencio una despedida marcada por la emoción, el respeto y el reconocimiento multitudinario a su legado artístico.