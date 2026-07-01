Quién es Antonia Bengoechea y qué vínculo tiene con Ricardo Darín: ganó un premio como Mejor Actriz de Reparto

El mundo de la actuación en la Argentina está apostando a nuevas promesas y a futuros artistas que ya se destacan en algunos de los títulos más importantes. Sin embargo, sigue habiendo clanes familiares de gran renombre que se mantienen dentro de la industria y demuestran que el talento heredado también puede robarse la atención del público y los conocedores. Es en este sentido en que Antonia Bengoechea, una de las actrices jóvenes de plataformas de streaming y películas de la pantalla grande, se robó los aplausos y un galardón especial, teniendo un fuerte vínculo con Ricardo Darín, y brillando con luz propia.

Antonia Bengoechea, Ricardo Darín

¿Quién es Antonia Bengoechea?: actriz y sobrina de Ricardo Darín

Antonia Bengoechea nació el 19 de febrero de 1998, en Argentina, y se crió en una familia donde los libretos, los ensayos y las charlas sobre cine o teatro eran la norma diaria, y el arte se transformó en su lenguaje natural. Hija de la destacada actriz Alejandra Darín y del actor de bajo perfil Bernardo Bengoechea, tanto ella como su hermano Fausto demostraron desde jóvenes su pasión por la actuación, y por eso estudió para forjar su propio camino técnico y teórico, lejos de los privilegios de su familia.

Hay una realidad: sobrina de Ricardo Darín y prima de Clara Darín y el Chino Darín, hija de una destacada actriz que enamoró a sus colegas y a sus fanáticos, la actuación corre por la sangre del clan que se volvieron máximas figuras del espectáculo hispanohablante. Es por eso que su debut profesional en los escenarios se dio a los 7 años, en la obra teatral infantil Robin Hood y la flecha mágica , bajo la dirección de su padre. En televisión, sus primeros pasos fueron en la tira juvenil Niní y, posteriormente, en la serie nacional La Leona .

Alejandra Darín, Antonia y Fausto Bengoechea

En sus redes sociales, logró crear una comunidad de más de 30 mil seguidores, y apuntó a un estilo de vida que acompañó mucho el de su familia. Lejos de los escándalos mediáticos y apuntando a mostrar todo su crecimiento laboral, postea fotografías con sus amigos y con el elenco de sus diversos proyectos, manteniendo un perfil sumamente bajo, reservado y enfocado estrictamente en lo profesional. En algunas entrevistas donde su nombre sale a la luz, le destacan su frescura, su madurez para elegir proyectos y una sensibilidad interpretativa.

Desde películas taquilleras éxito en la pantalla grande, pasando por obras de teatro que se vuelven elogiadas por el público, y hasta llegar a films con temáticas sociales como la lucha de la comunidad LGBTQ+, en ocasiones logró compartir elenco con su familia, y llevó el nombre del clan aún más alto. Consolidándose como una joven promesa de la actuación, ya acumula títulos de alto impacto en el cine, el teatro y las plataformas de streaming, y se llevó un galardón que generó emoción en su círculo.

Antonia Bengoechea, Ricardo Darín

Antonia Bengoechea y su trayectoria actoral: ganó un premio como Mejor Actriz de Reparto

Antonia Bengoechea pisó los escenarios y los estudios de grabación desde que pudo dar sus primeros pasos. Su crianza se dio junto a una familia que llevó adelante la industria hispanohablante de la televisión y el cine argentino. Su gran despegue cinematográfico ocurrió en la multipremiada película El Clan (2015), dirigida por Pablo Trapero, donde interpretó a Adriana Puccio, la hija menor de la familia. A lo largo de su carrera, sus títulos más exitosos y comentados por la crítica incluyen: Argentina, 1985 (2022), Cromañón (2024), y La mente del poder, llevando su nombre a nivel internacional a través del trabajo de plataformas como Netflix o Prime Video.

Sin embargo, su paso por el teatro también destaca proyectos de enorme carga dramática y compromiso social. Maldita (Teatro Picadero ), El suelo que sostiene a Hande (Teatro Regio), Remedios, una mujer sin patria , y Moscú son solo algunos de los títulos que la llevaron a compartir trabajo con su familia, a sumar conocimientos en el mundo de la actuación y a llamar la atención de expertos, que terminaron por nominarla en diferentes premios de gran importancia.

Su más reciente gran hito fue la obtención del premio como Mejor Actriz de Reparto, de la mano del Ministerio de Cultura porteño en la ceremonia que premia a las producciones de la temporada 2025. El reconocimiento otorgado por la crítica especializada ratifica su posición en la industria actual, y su trabajo en la obra Maldita, donde demostró sus talentos. Toti, como la llaman quienes la conocen, celebró el galardón con diferentes postales en su cuenta de Instagram, e hizo crecer el orgullo de sus seres queridos y sus seguidores.

Antonia Bengoechea y su trayectoria actoral

Antonia Bengoechea, hija de Alejandra Darín y sobrina de Ricardo Darín, es una de las actrices promesas de los últimos años, y que carga con un reconocimiento internacional en las plataformas de streaming, y en el teatro coronada como Mejor Actriz de Reparto, por su rol en su última obra. Con un bajo perfil y una conexión de mantiene al clan en la alta élite de la industria de la actuación, deja en claro que su talento heredado la hizo formarse en la carrera de sus sueños.

A.E