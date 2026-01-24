sábado 24 de enero del 2026
Fulminaron a Flor Jazmín Peña por un polémico comentario en Luzu: "Fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz"

La bailarina e influencer fue cuestionada por su reacción frente a los fans que se acercaron al estudio en Pinamar.

Flor Jazmín Peña
Flor Jazmín Peña | Instagram

Flor Jazmín Peña quedó envuelta en una fuerte polémica luego de un comentario que hizo al aire en Luzu TV, durante una transmisión desde Pinamar, y que desató una ola de críticas en redes sociales. La bailarina e influencer fue cuestionada por su reacción frente a los fans que se acercaron al estudio, en un contexto que ya venía cargado de tensión dentro del programa.

Fulminaron a Flor Jazmín Peña por un polémico comentario en Luzu TV

El episodio ocurrió mientras Flor Jazmín Peña conducía Nadie dice nada y se distrajo por los saludos y gestos de los fanáticos que se acercaron al estudio de Luzu TV en Pinamar. “Hay mucha gente afuera pidiendo cosas y una que tiene un TDAH bárbaro”, dijo al aire. Luego intentó aclarar que su intención no era desentenderse del público: “Nosotros cuando terminemos el programa vamos a salir a sacarnos fotos, pero si ustedes están todo el tiempo así señalando es muy difícil”. Sin embargo, el tono no ayudó y la situación escaló rápidamente.

Flor Jazmín Peña
Flor Jazmín Peña

Por su parte, su compañero Marcos Giles coincidió con la bailarina al marcar su incomodidad con la situación. “Te distraen todo el tiempo”, lanzó, y agregó: “El programa del martes no lo pude hacer”, en referencia a la dificultad para concentrarse con la gente agrupada afuera del estudio.

El fragmento, en el que Flor Jazmín Peña se mostraba visiblemente molesta, se viralizó en cuestión de minutos y provocó una catarata de reacciones en X (ex Twitter), Instagram y TikTok. En redes sociales, muchos usuarios criticaron la actitud de la artista, especialmente por el uso inadecuado del término TDAH y por sus comentarios hacia los fanáticos que se acercaron al lugar.

Ángel de Brito sobre el gesto de Flor Jazmín Peña: “Fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz”

Ángel de Brito también se refirió al tema en Bondi Live y apuntó contra Flor Jazmín Peña: “Lo que pasa es que estas que fuman sahumerio todo el día y venden el discurso de la paz dicen una bol... de estas y la gente se les viene en contra. Es contradictorio”. Y remató con una reflexión filosa: “Si vos sos nacional y popular, te tiene que gustar la gente. Si sos todo amor y paz, te tiene que divertir la gente”.

Hasta el momento, Flor Jazmín Peña no hizo un descargo público, pero el debate sigue encendido y vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre las figuras del streaming y la relación con el público que las acompaña día a día.

