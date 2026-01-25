¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo para aflojar un poco. No todo es acción y respuesta inmediata. Escuchá más y hablá menos: alguien cercano puede darte una buena pista.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para el disfrute simple: buena comida, charla tranquila y cero apuros. En lo emocional, sentís que algo se acomoda sin esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Mil ideas dando vueltas. Anotá lo importante y soltá lo que no suma. Una conversación inesperada puede cambiarte el ánimo para bien.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Buen momento para encuentros familiares o para mimarte un poco. No cargues con problemas que no son tuyos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Bajá el volumen del ego y todo fluye mejor. Domingo propicio para compartir sin querer sobresalir. En el amor, gestos simples valen oro.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Soltá la exigencia. No hace falta que todo esté perfecto para disfrutar. Un plan improvisado puede terminar siendo lo mejor del día.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio y lo encontrás en cosas pequeñas. Buen día para reconciliaciones o charlas pendientes. Escuchar también es decidir.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada. Si algo no te cierra, confiá en esa sensación. Domingo ideal para cerrar ciclos y ordenar emociones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás aire y movimiento. Una salida corta o un plan distinto te renueva la energía. Evitá prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Permitite descansar sin culpa. No todo es productividad. Un consejo de alguien mayor o con experiencia puede resultarte clave.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día de ideas originales y ganas de romper la rutina. Compartí lo que pensás, pero no te frustres si otros no te siguen el ritmo.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Conexión emocional fuerte. Buen momento para el arte, la música o el silencio. Escaparte un rato del ruido te hace muy bien.