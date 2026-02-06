Quién es Baltazar Leguizamón, el primer argentino que debutará en Nascar

Baltazar Le guizamón tenía 7 años cuando se subió por primera vez a un karting. Nacido en Arrecifes, una ciudad que respira automovilismo y en la que dice que “en cada esquina hay un taller”, el corredor cumplirá su sueño de correr la temporada 2026 de NASCAR, los Fórmula 1 con techo.

A sus 25 años, Baltazar lo hará con un Camaro V8 que alcanza los 330 km/h en los óvalos.

Baltazar Leguizamón, el Colapinto del Nascar.

Cuál la historia de Baltazar con el automovilismo

Los genes tuercas los heredó de su abuelo Urbano y de su padre Alejandro. A los nueve comenzó a competir, ganó tres campeonatos y con el tiempo se dio cuenta que su altura y su peso no lo favorecían. Entonces se volcó a los autos de fórmula, y a los quince fue el argentino más precoz en debutar en la Fórmula 4 Sudamericana.

En el 2015 se instaló en los Estados Unidos para enfocarse de lleno en las fórmulas norteamericanas por cuestiones de presupuesto. Ganó la Atlantic Championship Series de 2018, fue subcampeón de la Fórmula 3 y así consiguió el rodaje suficiente que hoy lo habilita a correr en NASCAR, la Fórmula Uno de los norteamericanos.

El argentino debutará el 28 de febrero en Texas con un Chevrolet Camaro V8 que alcanza los 330 km/h en los óvalos.

Más detalles del debut del Colapinto del Nascar.

Baltazar debutará el 28 de febrero en Texas a bordo de un Chevrolet Camaro V8 de 700 caballos de fuerza, del equipo Barret-Cope Racing. Firmó un contrato que lo habilita a participar en diez de las 33 carreras y así obtener la licencia completa para poder correr en todas.

“Estoy orgulloso de ser el primer argentino de la NASCAR, para mi correr es una pasión y acá puedo desarrollarla tanto o más que en la Fórmula Uno. Las carreras son más extensas y el calendario es muy exigente. Vivo en Charlotte y estoy muy adaptado a la vida norteamericana”, confesó antes de partir de su hogar bonaerense en La Luisa, partido de Capitán Sarmiento.

Baltazar con sus padres, Alejandro y Paola, y sus hermanos Benjamín, Santiago y Catalina.

Apoyado en todo por sus padres y sus tres hermanos, el corredor dice que su corazón está “contenido” y destaca el efecto positivo que genera la presencia de Franco Colapinto en la F1.

“Lo de Franco sirvió mucho para que las marcas entiendan el impacto que tiene un piloto argentino compitiendo en una categoría importante del exterior. La repercusión que tiene el automovilismo en la Argentina es gigante, y afuera todo el mundo sabe de Colapinto y todo el mundo del NASCAR sabe que hay un argentino llegando a la categoría”, concluyó Baltazar Leguizamón.

Texto Carlos Cervetto.

Fotos: Gentileza familia Leguizamón.