Ova Sabatini mostró cómo se prepara para ser un "abuelo activo" y generó revuelo

Oriana Sabatini está en las últimas semanas de su embarazo, hecho que provocó emoción y felicidad a toda la familia, ya que se convertiría en el primer nieto de Ova Sabatini y Catherine Fulop. Es por eso que todos se preparan para el nacimiento que se llevará a cabo en Italia, con la presencia de la mamá y el esposo de la artista, Paulo Dybala. Sin embargo, en el mientras tanto, el padre de Oriana decidió hacer un preparamiento físico para ser un "abuelo activo", y generó revuelo al mostrar cómo iba.

Ova Sabatini y su familia

La preparación de Ova Sabatini para ser un "abuelo activo"

La relación de Ova Sabatini con su hija Oriana es de mucho orgullo y cariño. En todo momento, la acompaña para que cumpla todos sus sueños, desde que comenzó a querer aparecer en la televisión con su actuación y canto. Ahora, están viviendo unos meses de felicidad y orgullo, tras el anuncio de embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Ova mostró su felicidad en todo momento, y la acompañó en las situaciones más especiales.

Sin embargo, mientras era uno de los pilares de la artista, también comenzó su preparación para recibir al bebé. Sabatini siempre mostró su fanatismo por los deportes y el entrenamiento, enseñando sus rutinas a sus seguidores. Fue en esta misma línea que mostró cómo se prepara para ser un "abuelo activo" y generó revuelo. En su cuenta de Instagram, compartió una selfie en el gimnasio, mostrando sus músculos. "Preparándome para ser un abuelo activo", escribió en broma, y tanto su familia como sus seguidores quedaron sorprendidos.

La preparación de Ova Sabatini

Las tiernas palabras de Ova Sabatini, al enterarse del embarazo de Oriana Sabatini

La familia Sabatini y Dyabla expresaron su emoción en las redes sociales, luego de que la gran pareja anunciaran que estaban esperando a su primer bebé juntos. Ova Sabatini no suele utilizar su Instagram con constancia, y guarda los recuerdos con su familia para la intimidad. Sin embargo, decidió compartir una foto de la pareja con la primera ecografía y les dedicó unas dulces palabras. "Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias, gracias, gracias", expresó emocionado.

Las tiernas palabras de Ova Sabatini a Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tras ese día, la familia se unificó aún más, mientras los acompañan en todo el proceso de embarazo hasta el nacimiento, posiblemente el 11 de marzo del 2026. Mientras tanto, Ova Sabatini muestra su preparación física para ser un "abuelo activo", y sorprende a sus seguidores al respecto. Tanto su familia como sus fanáticos, no dudaron en destacar la postal que él compartió en el gimnasio, viralizando el posteo en todas las redes sociales.

A.E