Wanda Nara: “Esto se termina si Mauro Icardi paga los alimentos”

Wanda Nara habló en directo por teléfono en DDM mientras se encontraba en plena jornada laboral y decidió ponerle voz propia a un conflicto que, según ella, fue distorsionado por versiones ajenas: “Quería aclarar algunas cosas porque la verdad que no está bueno, sobre todo cuando otras mujeres salen a hablar mal sin argumentos y con mentiras”, lanzó, en referencia a los dichos de la abogada Lara Piro.

Wanda Nara

La empresaria fue contundente desde el inicio y dejó en claro que no piensa seguir explicando lo mismo una y otra vez: “Esto lo voy a aclarar hoy por última vez”, advirtió, antes de detallar su versión sobre la división de bienes, las denuncias, la prepaga y, sobre todo, la deuda alimentaria que mantiene Mauro Icardi.

El conflicto central entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Uno de los puntos centrales del descargo de Wanda Nara tuvo que ver con el dinero y las versiones que circularon sobre un supuesto robo millonario. La empresaria fue categórica: “Hay una división de bienes hecha hace cuatro años que no fue hecha en este país. Mi arreglo fue 50 y 50 y fue hecho en Italia”. En ese sentido, remarcó que no existe ninguna irregularidad y se apoyó en un argumento concreto: “Si esto no hubiera sido así, yo hubiera tenido una denuncia. Y nunca existió eso”.

Sobre las cifras que se mencionan públicamente, prefirió marcar un límite: “No voy a hablar de dinero porque me parece más cifra. Si alguien me roba una suma semejante, lo primero que hago es una denuncia, y eso nunca pasó”.

La deuda alimentaria de Mauro Icardi

Wanda Nara insistió en que el problema de fondo es uno solo y no tiene que ver con rumores ni con disputas mediáticas: “Acá si le pagan los alimentos a las chicas, se termina el problema y chau abogadas”, afirmó sin rodeos. La conductora confirmó que la deuda alimentaria ronda los 600 mil dólares y explicó el motivo: “Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses. Cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

También cuestionó duramente el rol del entorno legal de Mauro Icardi: “Cuanto más lío haya, más ganan ellas y menos se aclara el conflicto”. Además, dejó en claro que, mientras tanto, es ella quien se hace cargo de todo: “Estoy pagando lo que Mauro hoy no paga. Me ocupo yo”, dijo, y remarcó: “Tengo una vida divina porque me la doy trabajando. Me la pago yo esa vida, no le estoy sacando dinero a mis hijas, al revés”. Finalmente, Wanda Nara volvió a subrayar su postura frente al conflicto judicial y familiar, asegurando que todo se puede solucionar rápido si el deportista cumpliera con sus compromisos.