Quién es el padre del segundo hijo de Jesica Cirio

La familia del mundo del espectáculo se agranda. Este lunes 20 de abril, se dio a conocer que Jesica Cirio está embarazada. La modelo y conductora ya es madre de Chloé, fruto de su relación con Martín Insaurralde, de quien se separó en 2023, por lo que este bebé es su segundo hijo. Ante la feliz noticia, se comenzó a hablar sobre el padre del bebé en camino ya que decidió mantener con total hermetismo su vida amorosa, pero la pregunta sobre la identidad de su pareja ya tiene respuesta.

La nueva vida de Jesica Cirio: amor y embarazo

"Está embarazada por segunda vez, Jesica Cirio”, fueron las palabras de Ángel de Brito quien en LAM (América) dio a conocer la noticia que tiene como protagonista a la modelo. De esta forma, comienza una nueva etapa en su vida, luego de un dificil momento luego de la detención de Elías Piccirillo en marzo de 2025, cuando aún estaba casada con él.

En ese momento, Jesica Cirio quedó en medio de una gran polémica y escándalo debido a que quien fue su pareja por casi dos años fue acusado por la Justicia por cohecho al falsear un operativo para detener de forma ilegal a una pareja. Además, en ese entonces se comenzó a poner el foco en sus negocios y la postura de la modelo en esa faceta de su pareja, aunque ella nunca estuvo involucrada en estos problemas judiciales.

En este contexto, la exconductota de La peña de Morfi (Telefe) anunció su divorcio y desde entonces intentó mantener cuestiones de su vida privada con total hermetismo, aunque se le han adjudicado distintas parejas. Sin embargo, con la feliz noticia de su embarazo el nombre de su pareja salió a la luz. Se trata de Nicolás Trombino, con quien la modelo había protagonizado rumores de romance y hasta se mostraron juntos, pero buscando un bajo perfil.

Nicolás es empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, y no permetence a los medios de comunicación ni política.

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