Jesica Cirio volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un look puntual sino por el detrás de escena: su vestidor. La modelo y conductora compartió un video en su cuenta de Instagram que deja ver parte de su espacio personal y, sobre todo, una colección de zapatillas que no pasa desapercibida.

Jesica Cirio

Jesica Cirio mostró su vestidor y sorprendió con su impactante colección de zapatillas

Ordenadas con precisión casi milimétrica, Jesica Cirio exhibe una amplia variedad de modelos que recorren desde el universo deportivo hasta el street style más urbano. En el video se distinguen pares en distintos colores, desde tonos neutros como blanco, negro y gris, hasta opciones más vibrantes que aportan un toque de personalidad y tendencia.

El vestidor, pensado como un espacio funcional pero también estético, refleja una clara predilección por las zapatillas como pieza clave del guardarropa. Lejos de quedar relegadas al gimnasio, este tipo de calzado se posiciona hace varias temporadas como un must para looks diarios, combinando comodidad y estilo.

Así es el vestidor de Jesica Cirio

En el caso de la conductora, la selección parece acompañar esa lógica: hay modelos más clásicos, ideales para outfits minimalistas, y otros más audaces que funcionan como protagonistas de cualquier conjunto. La variedad de diseños sugiere que adapta cada par a diferentes ocasiones, desde entrenamientos hasta salidas informales.

Este tipo de colección no solo habla de una elección estética, sino también de una tendencia consolidada: las zapatillas como ícono fashion. Jesica Cirio lo confirma al convertirlas en uno de los ejes centrales de su vestidor, demostrando que el confort puede ir de la mano con las últimas modas.

Jesica Cirio deslumbró con su look total black

El look que eligió para entrenar acompaña a la perfección el espíritu de su vestidor: un total black infalible que combina practicidad y estilo. Jesica Cirio apostó por una calza ajustada que estiliza la silueta, un top deportivo que aporta sujeción y una remera oversize que suma ese aire relajado tan característico del athleisure.

El conjunto, íntegramente en negro, no solo resulta versátil sino también atemporal, ideal para pasar del gimnasio a la rutina diaria sin perder sofisticación. Con zapatillas a tono y una estética minimalista, la conductora demuestra que incluso en sus outfits más funcionales mantiene una identidad fashion clara y actual.