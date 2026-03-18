Con una sorpresa incluida, Jesica Cirio mostró cómo comenzó el día de su cumpleaños

Jesica Cirio es una de las modelos más observadas de las redes sociales, gracias a su carisma y belleza. En todo momento, no duda en imponer la moda deportiva y sensual, perfecta para su rutina en casa y al aire libre. Sin embargo, este 18 de marzo, cumple 41 años, y decidió comenzaron acompañada de sus seguidores y su familia. Con una sorpresa incluida, mostró en sus historias de Instagram los primeros mimos que recibió, en este día tan especial.

El comienzo de cumpleaños de Jesica Cirio

Con una tierna sorpresa, así comenzó su cumpleaños Jesica Cirio

Jesica Cirio cumple 41 años, este miércoles 18 de marzo. Como todos los años, no duda en compartir los mejores saludos que recibe en sus redes sociales y, al final del día, un dump de cómo celebró su día especial. Sin embargo, su hija Chloé decidió sorprenderla con un tierno gesto, que hizo que comenzara la mañana con una sonrisa. En sus historias de Instagram, compartió las mejores postales y video, y provocó los comentarios de felicitaciones de todos sus seguidores.

Jesica mostró que su pequeña, con ayuda, decoró el living de su casa con globos de corazones, rosas y blancos, y le regaló un ramo de flores. Además, un increíble desayuno saludable se lucía en la mesa, para que ambas mujeres pudieran compartirlo. Entre algunas delicias, se destacaban chipá, unos cafés, un plato de frutas frescas y muffins hechos a mano. Sin embargo, el centro de atención fue el waffle con arándanos donde la modelo sopló las primeras velitas.

Tradiciones de sorpresas y festejos con amigos: el cumpleaños del 2025 de Jesica Cirio

En su cumpleaños del 2025, su hija Chloé también le preparó a su mamá un delicioso desayuno, más individual e íntimo. De esta manera, impuso la tradición de una sorpresa al comienzo del día para que Jesica Cirio arrancara su cumpleaños de la mejor manera posible.

Durante el trayecto de las horas, compartió los mejores saludos de sus seres queridos y, al caer la noche, celebró en la tranquilidad de su hogar, con su familia y amigos. En una cena de lujo, donde los colores, las flores y los fuegos artificiales fueron el centro de atención, la modelo cerró su cumpleaños 40 soplando las velas en una increíble torta de crema y siendo coronada por la propia niña.

El cumpleaños del 2025 de Jesica Cirio

Sus seguidores, en este 2026, no tardaron en comenzar a dejarle algunos de los mensajes más tiernos para felicitarla en este especial día. Por el momento, no se sabe si tendrá un festejo y de qué manera lo llevará a cabo, pero ellos esperan que la modelo comparta los detalles en sus redes sociales. Jesica Cirio decidió disfrutar de su cumpleaños 41 en la intimidad de la familia, y compartió la primera sorpresa con la que se encontró en la mañana.

A.E