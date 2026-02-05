Jesica Cirio reveló cómo cuida su cuerpo a los 40 sin dietas restrictivas

Jesica Cirio compartió una sesión de fotos impactantes que muestran su buen estado físico, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó su publicación. En la misma, la modelo contó cómo hace para seguir un estilo de vida saludable y mantener buenos hábitos a sus 40 años.

Jesica Cirio contó cuáles son los tres pilares para verse bien físicamente

A los 40 años, Jesica Cirio suele compartir con sus seguidores cómo cuida su espléndida figura y cuál es su enfoque para mantenerse sana sin caer en dietas extremas. Fiel a su estilo, la conductora dejó en claro que su objetivo no pasa por la exigencia desmedida, sino por el bienestar integral y el respeto por el propio cuerpo.

A través de un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Jesica Cirio reflexionó sobre los cambios que trae el paso del tiempo y reconoció que, a partir de cierta edad, el cuerpo requiere más atención y cuidados. Sin embargo, fue contundente al remarcar que las dietas restrictivas no son la solución y que, lejos de ayudar, muchas veces generan efectos contraproducentes.

Jesica Cirio

"Buen cuerpo no es solo genética. Es buena alimentación, constancia y amor propio. Cuando cumplís 40 como yo, sabes que el esfuerzo tiene que ser mucho mas grande ya que el cuerpo y el metabolismo ya no son los mismos. Pero con el paso de los años aprendí que las dietas estrictas y restrictivas no funcionan", comenzó su mensaje revelando así los tres pilares fundamentales para sentirse bien física y mentalmente.

Jesica Cirio dio a conocer el secreto de su increíble figura: "Sumar hábitos saludables"



Luego, Jesica Cirio aconsejó a sus miles de seguidores: "Se trata de sumar a tu día a día hábitos saludables que se sostengan en el tiempo y que también te permitan disfrutar y darte gustos. El equilibrio también es bienestar". En este sentido, explicó que la clave está en encontrar el balance: comer de todo, pero de manera consciente, escuchando las necesidades del organismo y priorizando alimentos que aporten energía y nutrientes.

Jesica Cirio

Para Jesica Cirio, el equilibrio resulta mucho más sostenible que cualquier plan alimentario rígido. Por esta razón, su posteo continuó con una pregunta clave: "¿Qué hábitos sentís que hoy marcan la diferencia en tu cuerpo y salud?". Para terminar, la top model relató que agregó una infusión a su dieta y sus increíbles beneficios para la salud: "Yo por ejemplo incorporé el agua de Jamaica, que es súper antioxidante, es un antiinflamatorio natural y mejora la digestión y la piel".

Así, la presentadora destacó la importancia de incorporar pequeños hábitos saludables que se repitan a diario y se sostengan en el tiempo para brindar grandes resultados, como moverse un poco más, hidratarse bien y descansar adecuadamente. Sus postales en bikini color marrón reflejaron su cuidado físico y, como era de esperarse, los usuarios la llenaron de elogios. "Siempre la más diosa", "Ese cuerpo tallado a mano", "Tremenda bomba", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió en Instagram.

De esta manera, Jesica Cirio reveló cómo cuida su cuerpo a los 40 sin dietas restrictivas y aseguró que su secreto está en incorporar alimentos nutritivos y pequeñas acciones todos los días. Según explicó, una buena alimentación, tener constancia y amor propio son las bases principales para sentirse bien.