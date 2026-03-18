Así fue el cumpleaños de Jesica Cirio: torta fit casera y un tierno regalo de su hija Chloé

Jesica Cirio celebró sus 41 años en un clima íntimo, rodeada de afecto y con una impronta que refleja su estilo de vida actual: bienestar, simpleza y conexión emocional. Desde temprano, la modelo compartió en sus redes sociales los primeros momentos de su día especial, donde no faltaron los detalles pensados con dedicación. “Entre sueños, intuición y nuevos comienzos… así me encuentra este nuevo año. Renaciendo y celebrando la vida más que nunca”, escribió en Instagram, dejando ver el tono más introspectivo con el que atraviesa esta nueva etapa.

Jesica Cirio y un cumpleaños con sello personal

El gran protagonista de la mañana fue, sin dudas, el gesto de su hija Chloé, quien volvió a sorprenderla con una tradición que ya se instaló entre ellas. Con ayuda, la pequeña decoró el living con globos en tonos rosas y blancos, le regaló un ramo de flores y preparó un desayuno especial que combinó lo casero con lo saludable. Sobre la mesa se destacaban chipá, café, frutas frescas y muffins, pero el detalle más tierno fue el waffle con arándanos que funcionó como “torta” improvisada para soplar las primeras velitas del día.

Un desayuno sorpresa lleno de ternura para arrancar el día. Foto: @jesicacirio

Jesica Cirio eligió celebrar desde un lugar más tranquilo y familiar, en línea con el perfil que viene mostrando en el último tiempo. Su rutina, atravesada por el entrenamiento, la alimentación saludable y el bienestar integral, también se reflejó en los detalles del cumpleaños. La torta fit casera y el desayuno cuidado no fueron un dato menor, sino parte de una coherencia estética y de estilo de vida que sostiene y comparte con sus seguidores.

Chloé, protagonista del festejo con un gesto inolvidable.Foto: @jesicacirio

Jesica Cirio y una nueva etapa más introspectiva

A lo largo del día, la modelo fue subiendo distintos saludos que recibió de amigos, colegas y seres queridos, mostrando el cariño que la rodea en este momento. Sin embargo, a diferencia de otros años, el foco no estuvo puesto en una gran celebración pública, sino en esos pequeños gestos que marcan el inicio del día. La conexión con su hija, en ese sentido, volvió a ocupar un lugar central.

Con el paso de las horas, el festejo continuó en la intimidad de su casa, aunque sin demasiadas pistas sobre si habrá un evento más amplio. Sus seguidores, atentos a cada publicación, no tardaron en dejarle mensajes y felicitaciones, esperando ver más detalles de cómo cerrará este nuevo cumpleaños. En esta nueva vuelta al sol, Jesica Cirio parece haber elegido un camino distinto: menos exposición para más conexión personal.