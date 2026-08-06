Quién es Jazmín Badía, la sobrina de Juan Alberto Badía que conquistó la radio

El apellido Badia es sinónimo de historia y tradición en el mundo de la radio en Argentina. Desde sus inicios, Juan Alberto Badía se consolidó como uno de los conductores más destacados del medio, siguiendo los pasos de su padre, Juan Ramón, un reconocido profesor de locutores que dejó una huella imborrable en la industria. Hoy, esa tradición continúa en una nueva generación, con Jazmín Badía.

Jazmín Badía siguió los pasos de Juan Alberto Badía y ya tiene una larga trayectoria radial

La historia de Jazmín Badía en los medios comienza en su niñez al ser familiar directo de Juan Alberto Badía. La joven tuvo un pasado como operadora de videograph en Torneos y Competencias, pero sus inquietudes la llevaron a explorar otras vocaciones. Tras completar la secundaria, inició estudios en Trabajo Social en el CBC de la UBA, pero pronto decidió volver a su verdadera pasión: el mundo de la comunicación. Fue así como decidió inscribirse y formarse en TEA Imagen, donde adquirió las herramientas necesarias para dar el salto a la radio.

Jazmín Badía//Instagram

Sus comienzos en el medio fueron en la casa de Juan Alberto Badía en Pilar. El conductor creó la emisora online JAB y Jazmín colaboraba todos los 25 de mayo en las reuniones y debates donde participaban diversos comunicadores. Luego, fue productora de “Eternamente Beatles”, un ciclo de Millenium que posteriormente quedó fuera del aire y pasó a Radio JAB, en un pequeño pero significativo espacio.

Jazmín Badía//Instagram

El paso definitivo en su carrera llegó en Metro 95.1, desde donde se enteró de una búsqueda de productora para Vorterix. Sin dudarlo, Jazmín se embarcó en este nuevo desafío y actualmente es la productora del programa Paren la mano, conducido por Luquitas Rodríguez. Este ciclo radial se ha convertido en un fenómeno viral, y Jazmín se encarga de la coordinación y organización del programa, asegurando que todo funcione a la perfección en el aire.

Jazmín Badía//Instagram

El recuerdo de Jazmín Badia cuando trabajó con Juan Alberto Badia

Jazmín Badía ha sabido combinar su herencia familiar con su talento y esfuerzo personal. En una entrevista para TN, recordó cómo fue trabajar con su tío Juan Alberto Badia: “He tenido esas charlas, he trabajado con él, era muy exigente. Cuando él tenía su radio en su casa, viste que en la radio tengo la camarita que enfoca el control, bueno, cuando él tenía la radio en su casa había como una camarita muy parecida a esa y yo lo que hacía era dibujar en un iPad que tenía a mi tío ahí y ponía como en la pantalla la cámara”.

Juan Albeto Badía//Instagram

Su historia refleja cómo el legado familiar puede ser un motor para seguir creciendo y renovándose en un medio tan dinámico como la radio. Jazmín Badía combina la tradición con una mirada moderna, consolidándose como una de las jóvenes que mantienen vivo el espíritu de Juan Alberto Badía que dejó huella en la historia radial argentina. Sin duda, su presente y futuro prometen seguir enriqueciendo ese legado que empezó hace décadas y que hoy continúa con ella.