Quien es Luva, la supuesta nueva novia de Mariano Martínez: casi 20 años menos y dupla con L-Gante

Recientemente se dio a conocer que Mariano Martínez estaría comenzando una nueva relación con Luva, una joven artista. La diferencia de edad entre ambos sería de 18 años, y los rumores sobre el romance surgieron a mediados de julio, cuando comenzaron a circular comentarios e interacciones entre los dos en redes sociales.

El vínculo entre el actor y Luva habría ganado notoriedad luego de que ambos fueran vistos juntos en el boliche Tequila, un espacio habitual en la vida nocturna y musical de Buenos Aires donde se conocieron y suelen frecuentar. Además, en redes sociales Mariano Martinez no ha escatimado en halagos a la artista: “Me gustás mucho con demasiado…”. Por su parte, la cantante tampoco oculta sus sentimientos y respondió con un juego de palabras basado en la canción “Yo y tú”: “imaginate tú yo”.

Quién es Luva, la DJ que habría enamorado a Mariano Martínez

Luva es una DJ, influencer y reggaetonera de 28 años, reconocida en la escena musical urbana de Buenos Aires. Su trabajo se ha centrado en la música y el entretenimiento digital, donde ha logrado hacerse un nombre gracias a sus colaboraciones con distintos artistas del género.

En las redes sociales mantiene un perfil activo y cercano a su público, y ha participado en producciones musicales que la posicionan como una figura emergente dentro del ámbito urbano.

El vínculo de Luva con L-Gante

Luva se ha destacado por su colaboración con L-Gante, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. En una entrevista con Tú música hoy, explicó cómo surgió la relación laboral con el cantante: “Me habla L-Gante y el amante. Hicieron un video, TikTok. Yo los conozco porque soy del Oeste, entonces tenemos relación. Justo ese día no trabajaba y le dije, bueno, dale, voy. Ahí fui y ellos me fueron como empujando”.

Con tan solo 28 años, Luva ha logrado destacarse en la escena urbana y, también, conquistar el corazón de Mariano Martínez, con quien mantiene un vínculo que despierta interés mediático. La diferencia de edad entre ambos es de 18 años no pasa desapercibida, y sus encuentros en lugares públicos y la interacción en redes sociales evidencian la cercanía que ambos comparten.