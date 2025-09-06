Nicolás Cabré y Mariano Martínez tomaron sol en Los Ángeles: la foto hot que encendió las redes

Antes de casarse con Rocío Pardo, Nicolás Cabré disfruta de unos días de descanso en Los Ángeles junto a ella y Mariano Martínez. Durante su estadía en un lujoso hotel, los actores de 45 y 46 años tomaron sol al borde de la pileta y la foto revolucionó las redes.

La foto hot de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en un hotel de Los Ángeles

Los exprotagonista de "Son Amores", Nicolás Cabré y Mariano Martínez, viajaron a Estados Unidos para participar de un ciclo de entrevistas conducido por Dante Gebel, pero también aprovecharon para recorrer las instalaciones del hotel y, por su puesto, divertirse en la pileta.

Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Los Ángeles

En una serie de imágenes, que incluyó fotos y videos, los actores mostraron cómo fue su día a pleno sol: chapuzones y siesta en las reposeras. Además, los amigos posaron en traje de baño lo que desató una ola de elogios por parte de sus seguidores.

"Mis dos grandes amores en mi adolescencia! Y ahora que tengo 47 sigo pensando lo mismo", "Siempre fue más lindo Mariano pero la verdad que envejeció mucho mejor cabré" y "Qué lindo es verlos juntos de nuevo" fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus fanáticos. Además, no faltaron los que recordaron su paso por la icónica novela y les pidieron que volvieran a la televisión.

Nicolás Cabré y Mariano Martínez se llenaron de elogios

Aunque los amigos no volverán a la TV, sí está confirmado que protagonizarán juntos una obra de teatro en Villa Carlos Paz. Se trata de "Ni media palabra" y del elenco también formará parte Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré.

Rocío Pardo reveló detalles de su boda con Nicolás Cabré

El próximo 5 de diciembre, Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casarán en una estancia colonial, ubicada en el Valle de Punilla, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz. A tres meses de dar el sí, la actriz reveló detalles de su boda y confirmó que la diseñadora Ana Pugliese será la encargada de confeccionar su vestido de novia.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Sin embargo, la buena noticia de que comenzaron a confeccionar el vestido de un día tan especial se vio opacada por el rumor de que la pareja les cobraría 100 dólares a los invitados de su boda. En medio del polémico pedido, el actor desmintió categóricamente que se esté cobrando una tarifa y afirmó en diálogo con Daniel Casalnovo en NET TV que afrontará todos los gastos.